«Узбек-хан, оттеснив джучидскую элиту, централизовал Золотую Орду»

Жаксылык Сабитов: «Что сделал хан Узбек в плане государственного преобразования? Он совершил государственную модернизацию»

Фото: cabar.asia

«В ситуации, когда в твоем отряде твои родственники, отступать было нельзя, поэтому воевали сплоченно»

– Жаксылык Муратович, каким образом происходило взаимодействие между оседлыми племенами Золотой Орды и кочевниками?



– Я бы не сказал, что в то время было такое понятие, как оседлые племена. Были кочевые племена, и было оседлое население. Кочевые племена жили родами и кланами. Это было очень важно, потому что клан на современном языке можно назвать закрытым акционерным обществом. Клан владел землей, и сила клана зависела от его численности.



Данная политика очень четко прослеживается, и, что самое главное, клан был связан родством. Если мы экстраполируем данные других народов на народы Золотой Орды: сейчас мы просто слабо представляем военную обстановку того времени. Мы можем увидеть, что отряды золотоордынцев состояли из родственников по примеру клана. В ситуации, когда в твоем отряде твои родственники, отступать было нельзя, поэтому воевали сплоченно. Если член клана дезертирует с поля боя, то он утрачивает свою силу и свой социальный статус из-за потери опоры в виде своих родственников.



Золотая Орда чем была интересна? Тем, что в ней гармонично сосуществовала и развивалась оседлая и кочевая часть населения. Обычно принято считать, что есть кочевники и есть оседлое население, которые почти не взаимодействуют и мало пересекаются, но это не так. В среде оседлого населения Золотой Орды не было родовых общин: там были те, что сейчас принято называть землячествами.



– Был ли феодализм в Золотой Орде?



– Когда мы говорим слово «феодал», то оно подходит больше для Европы. Кланы базировались на родоплеменных связях. При Чингисхане было два вида тысяч. Первая тысяча была условно родоплеменная, а вторая тысяча была сборной. Сборная тысяча состояла из множества разных людей, но были люди и из одного племени. В рамках сборной тысячи разные племена мешались и становились чем-то похожим на единое целое.



Золотая Орда в самом начале своего существования не была чем-то единым: в разные исторические эпохи происходила эволюция и трансформация институтов. В начале существования Золотой Орды мы видим, что в ее главе стоял хан из династии Джучидов, который опирался на своих далеких родственников, являющихся потомками других сыновей Джучидов, не Бату, а других сыновей. Все они, если говорить современным языком, были региональной элитой, которая возглавляла улусы.

Фото: из открытых источников

«До Узбека Золотую Орду можно назвать конфедерацией кочевых улусов»

– Эта система существовала на всем протяжении существования государства?



– Система существовала в Золотой Орде до хана Узбека. Что сделал хан Узбек в плане государственного преобразования? Он совершил государственную модернизацию. Он фактически убрал Джучидов из категории региональной элиты. Сделал это Узбек из-за того, что они, как потомки Золотого рода, всегда могли претендовать на власть, что создавало угрозу смуты. На место Джучидов Узбек поставил руководителей региональных кланов – это Исатай из рода Кият, Нангудай из рода Кунгират и многие другие. Подобных клановых вождей было великое множество. Когда эти вожди назначались на государственные должности, они, конечно же, начинали заниматься продвижением своего клана. При этом они не имели легитимных оснований для того, чтобы быть ханами Золотой Орды.



Узбек хан, оттеснив джучидскую элиту и поставив на ее место родоплеменную элиту, централизовал Золотую Орду и сделал из нее еще более сильную и устойчивую державу. Когда мы, историки, говорим о периоде, начиная с Узбека и заканчивая смертью его внука Бердибека, то мы называем его золотым веком Улуса Джучи. В этот время происходит расцвет действительно единого государства. До Узбека Золотую Орду можно назвать конфедерацией кочевых улусов, где каждый из Джучидов мог устроить бунт или гражданскую войну.



– Какое из ханств вы бы назвали преемником улуса Джучи?



– Все. Все ханства, которые возникли после распада Золотой Орды, являются ее наследниками в той или иной степени – это Крымское, Казанское, Сибирское, Астраханское, Казахское ханства и Ногайская Орда. Условно говоря, даже Хивинское и Бухарское ханство, где правили потомки Шибанидов и Аштраханидов.



– Не было ли у улусов реваншистских настроений?



– Настроения, что нужно восстановить целостность и вернуть престол Бату, были всегда. Престол Бату, или Саин-хана, как его еще называли, считался священным объектом, который надо было вернуть. Многие ханы пытались это сделать. К примеру, Крымский хан, когда Москва присоединяла земли Астраханского ханства, попытался их отбить, совершая походы. Происходило это из-за того, что на территории Астраханского ханства находилась столица Золотой Орды – город Сарай, где как раз и восседали золотоордынские ханы.



– Считаете ли вы Москву преемницей Золотой Орды?



– Смотря в каком плане. В политтехнологическом плане, скорее всего, Москва не признаёт, что Золотая Орда считается символическим предком России. Мне кажется, что в плане преемственности есть очень много общих моментов, которые были взяты из Золотой Орды, которые легко вписались в политический строй нового Российского государства.

«Если мы берем кочевое племя, то у них собственность является коллективной. Когда происходит оседание на земле и клан становится частью государства» Фото: zolord.ru

«Первые два поколения дети правителя терпят своих родственников»

– Почему у татар и у булгар не сохранилась форма кланового строя, как, например, у казахов?



– Клановая форма у татар не сохранилась, потому что она теряется при оседании. Как только происходит оседание племени, то оно сразу распадается. Смотрите, если мы берем кочевое племя, то у них собственность является коллективной: на землю и на скот. Когда происходит оседание на земле и клан становится частью государства (как на примере Российской империи), то он сталкивается с феноменом частной собственности: там есть личная собственность и нет коллективной.



Племена распадаются следующим образом. Приходит племя на новую территорию и оседает. Глава племени утверждает границы территории, где проживает племя, и формально заявляет, что он является владельцем данной земли. По сути-то владеет землей всё племя. Первые два поколения дети правителя терпят своих родственников и разделяют с ними земли и имущество. После чего потомки выгоняют своих родственников, заявляя, что земля их сугубо личная и вообще она перешла по наследству. Вот по такой схеме племена и распадались, потому что в рамках оседлого государства появилась личная собственность на землю. Понятно, что оседлой элите племени было невыгодно делиться землёй со своими родственниками, которые с каждым поколением становились от них всё дальше.

– Есть ли знатные рода, на примере которых мы можем увидеть этот процесс?



– Подобный процесс мы можем наблюдать у Беханидов. Был клан Бехана и его родственники. Бехан был правителем. Потомки Бехана стали в последствие знатными людьми, а родственники оставались простолюдинами, которых впоследствии вообще выслали из владений. Кочевой род при оседании тут же распадается.



В Казахстане было так же. Когда казахи оседали, их сразу же называли сартами, потому что они теряли связь с родом, и все родоплеменные связи тут же рушились. У татар происходили все те же самые процессы. Однако, опираясь на генетику, мы можем увидеть, что около 10% татар относится к Беханидам. После распада племени оседлое население трансформируется в классическую патриархальную семью, которая типична для доиндустриального общества.

«Если и ставить памятник, то не человеку, а событию. Потому что Тамерлан для Золотой Орды – это не особо позитивный персонаж» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Памятник Тамерлану, победителю узбеков»

– В Самарской области может появиться памятник Тамерлану на месте битвы при Кондурче. Что вы об этом думаете?



– Я считаю, памятник нужно ставить битве, но не Тамерлану. У меня коллега однажды пошутил: «Если вы хотите поставить памятник Тамерлану, то можете на нем написать: «Памятник Тамерлану, победителю узбеков». Узбеки – это те же самые золотоордынцы, которые воевали против него.



Я считаю, что это политика по большей части. Если и ставить памятник, то не человеку, а событию. Потому что Тамерлан для Золотой Орды – это не особо позитивный персонаж. И установка подобного памятника, на мой взгляд, выглядит немного провокативно. Но я, как гражданин другой страны, ничего не могу указывать, хотя мне кажется, что это не очень красиво.

Сабитов Жаксылык Муратович – доктор исторических наук, директор Научного института изучения Улуса Джучи Комитета науки Министерства образования и науки РК (Астана, Республика Казахстан)

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»

Источник фото на анонсе: cabar.asia