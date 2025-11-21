Ужас Загитовой, грамотность Хуснутдиновой, трудности Плющенко. Обзор недели в «фигурке»

Сезон фигурного катания в России в самом разгаре, а прошедшие этапы Гран-при уже подарили нам новых звездочек. Одной из них стала Дина Хуснутдинова, которая уже влюбляет не только прокатами, но и своей рассудительностью. А вот звезда «прошлого созыва» Загитова вновь получила охапку критики. Что еще происходило в «фигурке» – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: скрин тг-канала "Фигурное катание на Первом" / t.me/figureskating_1tv

«Алина – это вообще ужас». Как вы оценили влоги Загитовой

На неделе вновь произошел очередной «фейл», связанный с журналистской карьерой Алины Загитовой. Сколько уже копий было сломано о довольно своеобразную подачу информации Алины, ее манеру поведения и очень спорные пари на пинки под одну точку в ее традиционном влоге на Первом канале.

Но надо признать, что то было обсуждение обычных любителей фигурного катания, а не профессионального сообщества. Совсем другое дело, когда свою оценку дают люди, съевшие собаку в профессии.

На этот раз (пусть и по стечению обстоятельств) «фигурное» комьюнити получило оценку публичных выступлений олимпийской чемпионки от лучшей журналистки 2018 года Елены Вайцеховской.

Последняя участвовала в радиошоу «Вне Игры» ведущего Алексея Ярошевского на радиостанции «Серебряный Дождь», а в какой-то момент во время рекламной паузы ведущий не предупредил гостью, что микрофон включен, и продолжил свободное общение с корреспондентом уже в прямом эфире:

— Когда Женя Медведева приходила к нам на радио, прям очень классный эфир получился.

— Женька — молодец! Она классно говорит, она классно чувствует собеседника, — сказала Вайцеховская. — Все-таки драматическая карьера заставляет, когда есть мозги, взрослеть, думать, анализировать, и очень быстро растёшь. Она из всех девочек Этери самая крутая. Знаешь, не Алина Загитова – сиди, я сам открою. Это же вообще ужас!

— Ты имей в виду, что мы в эфире, если что. Но я тебя понимаю. У нас видео идет. Но ничего страшного.

Да, не слишком корректно получилось и не очень удобно перед журналисткой. Но если для таких оценок и нужен был эффект неожиданности, то это того стоило.

Фото: скрин тг-канала "Фигурное катание на Первом" / t.me/figureskating_1tv

Дина Хуснутдинова раскрывается для сообщества фигурного катания

Не утихают разговоры и о переходе новой татарской звездочки отечественного фигурного катания Дины Хуснутдиновой к Этери Тутберидзе. После своего переезда из Казани в Москву она уже успела даже выиграть сначала «бронзу» в Магнитогорске, а потом и стать победительницей на третьем, казанском этапе Гран-при России.

Многие ждали, что девочка будет прогрессировать, но вряд ли кто-то мог подумать, что Дина сходу начнет брать награды, обходя записных фавориток.

На фоне ушедшей из «Хрустальной» академии Камиллы Валиевой к Татьяне Навке и Соколовой, это «приобретение» выглядит как «ответный удар» в исполнении госпожи Этери в сторону тех, кто утверждал, что от нее убегают топовые спортсменки за то, что едва не погубили свои карьеры в допинговых скандалах.

Дина Хуснутдинова в своих первых интервью в качестве звездочки пока отличается сдержанностью и нетипичной рассудительностью для 16-летней девочки. Она показала себя довольно глубокой девочкой, которая и о своих корнях не забывает даже после переезда.

«У меня уже была татарская программа – под «Шурале», музыка из балета. Каталась под нее в прошлом сезоне, потом мы ее поменяли, но я очень рада, что получилось хотя бы какое-то время выступать с национальной музыкой и представлять нашу культуру. Для меня это было очень важно. При этом мне нравятся и мои текущие программы, их темы и постановки, мы их обсуждали вместе с тренерским штабом. Но если в будущем представится возможность снова сделать что-то татарское – почему нет? Я помню, что у Камилы была показательная программа «Пыяла», это было очень красиво», — рассказала Дина порталу «Чемпионат».

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

После чего она рассказала, как решилась на переход в одну из лучших академий страны и мира:

«Никогда нельзя быть до конца готовым к таким переменам. Это был непростой шаг. Конечно, я переживала, волновалась. Но сейчас я точно вижу, что всё это было мне в плюс, что это было правильное решение. Надежда Владимировна [Заякина] меня во всём поддержала. Спасибо родителям, которые поменяли ради меня и свои жизненные планы. Для того чтобы дальше развиваться, нужно было искать и пробовать что-то новое. Это естественный этап», — рассказала Хуснутдинова.

Неужели на наших с вами глазах происходит восхождение коренной фигуристки из Татарстана, которая и речью грамотной отличается, и на льду не подводит. Возможно, именно Дина в дальнейшем и должна будет получать свои академии и шоу в Казани. Остается только наблюдать за развитием карьеры Хуснутдиновой.

Неспортивные трудности Плющенко перед Гран-при в Омске

Острой на эмоции получилась поездка Евгения Плющенко и его учениц в Омск, где сейчас проходит очередной этап Гран-при России сначала среди юниоров, а потом и среди взрослых участников.

Двукратный олимпийский чемпион и его ученицы очень долго не могли вылететь из Москвы в сибирский город. Руководитель «Ангелов Плющенко» даже записал соответствующее видео из аэропорта.

«Вот, друзья! Вылет в Омск задерживается. Взял для спортсменов, тренеров и себя вот такие капсулы. В Шереметьеве такая капсула… Сейчас хоть поспим четыре часика. По крайней мере, кровать есть, зарядка есть. Всё супер. Дай бог, чтоб мы вылетели в 4:30 утра», — сказал Плющенко в видео, опубликованном в соцсетях.

Фото: Соцсети «Ангелы Плющенко»

На этом неприятности для Плющенко и его подопечных не закончились. Даже на следующий день к 15:00 они долететь в Омск так и не смогли.

«Кто вылетел этой ночью из Москвы, ещё на пути в Омск. Задержка из Москвы на четыре часа. Затем самолет был перенаправлен в Тюмень. Только сейчас самолет вылетел из Тюмени в Омск. А свои короткие программы юниоры одиночного катания катают уже завтра», — рассказали в пресс-службе Академии Плющенко в телеграм-канале.

В итоге, к счастью, все участники добрались благополучно и смогли выступить в первый день соревнований. Другой вопрос, насколько им удастся нивелировать стресс и ночь в аэропорту уже на льду, и не скажется ли это на результатах.