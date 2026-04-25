25 апреля 2026

Ужас и страх Разина: «Ак Барс» без труда обыграл «Металлург» в первом матче серии

«Ак Барс» победил «Металлург» в первом матче полуфинала - 5:2

«Ак Барс» победил «Металлург» в первом матче полуфинальной серии. Команда Анвара Гатиятулина переиграла своего соперника со счетом 5:2. За счет чего казанцы деклассировали соперника - об этом и не только в репортаже «ТИ-Спорта» из Магнитогорска.

Фото: ak-bars.ru

«Ужасное и страшное начало для «Металлурга»

На полуфинальную серию в Кубке Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом» в Магнитогорск пожаловала большая делегация казанских журналистов. Для относительно скромного уральского города такой ажиотаж со стороны СМИ привычен, когда «Металлург» достигает больших успехов в плей-офф. Задача на этот сезон у «лисов», как и у остальной тройки полуфиналистов, одна - победа в Кубке Гагарина. Правда, на пути к трофею «Металлургу» нужно одолеть не только «Ак Барс», но и, в случае успеха с казанцами, обыграть в финале победителя пары «Локомотив» – «Авангард».

В преддверии первой встречи главный тренер «Магнитки» Андрей Разин провел большую пресс-конференцию, где поделился ожиданиями от серии. Отмечал высокий класс казанской команды, упоминал ключевых игроков в ее составе. Ну и разумеется, не отступал от своих опасений, что «Ак Барс» - коллектив совершенно иного калибра, нежели «Сибирь» или «Торпедо», которых «Металлург» прошел ранее в плей-офф.

Опасения Разина оказались небезосновательны. Ведь они красноречиво подтвердились в первом периоде – 3:0 в пользу казанцев в стартовые двадцать минут. Было ощущение, что «Ак Барс» будто бы продолжает серию с минским «Динамо», снова деклассируя соперника. Только на этот раз вместо «зубров» на льду ведь находились победители регулярного чемпионата КХЛ.

«Ужасное и страшное начало для нашей команды. Такого начала не было за все время. Первый период не отражает всей нашей немощности, которую мы показали в начале матча. Спасибо вратарям, что было всего лишь 0:3», – опустошенно комментировал игру своей команды в первом периоде наставник хозяев на послематчевой пресс-конференции.

Фото: ak-bars.ru

«Кто у них там видеооператоры? Мы дома играли. Нужно было их посадить, чтобы им по башке дали»

Действительно, слово «ужас» идеально описывает состояние магнитогорской команды в первом периоде. Проигранный пятак, откуда забивал Илья Сафонов. Неубедительная игра в воротах Александра Смолина, ставшая причиной легкого гола в исполнении Никиты Дыняка. Гол Тодда за пять минут до конца первого периода, который фактически предопределил результат матча. С этим смирился и Разин, выпустив вместо Смолина второго голкипера Илью Набокова.

Отдавая должное хозяевам, надо сказать, что на свой гол в первом периоде они все же наиграли и даже забили его, но с нарушением правил. Видеоотренеры «Ак Барса» вновь сработали блестяще и разглядели офсайд у хоккеистов «Металлурга» в момент гола защитника Данилы Паливко.

Это был уже 11-й подряд удачно взятый тренерским штабом «Ак Барса» запрос. В соцсетях уже шутят – если какая-то другая команда возьмет Кубок Гагарина, эту победу все равно отменят видеотренеры казанцев.

«Кто у них там видеооператоры? Мы дома играли. Нужно было их посадить, чтобы им по башке дали, чтобы они не успели приступить к работе», – иронизировал на пресс-конференции Андрей Разин.

Фото: ak-bars.ru

Во второй половине матча «Металлург» включился, но «Ак Барс» играл очень надежно

Как сообщали магнитогорские коллеги, во время недавней экскурсии «Металлурга» по местному металлургическому комбинату главный тренер позволил себе колкую шутку в адрес своих хоккеистов. Мол, будете плохо играть, пойдете работать на завод.

Поэтому даже страшно представить, какой разговор с хоккеистами был у Андрея Разина в перерыве.

Во втором периоде «Металлург» задвигался активнее, контроль шайбы стал гораздо лучше. Однако «Ак Барс» полностью контролировал ситуацию. Это, кстати, отличительна черта команды Анвара Гатиятулина по ходу нынешнего плей-офф. Шайба Люка Джонсона, заброшенная в большинстве, нисколько не смутила гостей.

Напротив, казанцы правильно среагировали на пропущенный гол и ответили в середине второго периода шайбой Александра Хмелевского. Нападающему «Ак Барса», купленному в свое время у «Салавата Юлаева» за 230 млн рублей, по ходу текущего плей-офф не удавалось отличиться голами. А сегодня в первой игре с «Металлургом» Александр оформил дубль: в середине третьего периоде в формате 5 на 4 он приговорил уральцев к поражению и установил конечный счет - 5:2.

«Я бы все свои шайбы в плей-офф обменял на победу в Кубке Гагарина», - отметил после матча Хмелевский в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Фото: ak-bars.ru

Болельщики «Металлурга» начали покидать арену за 8 минут до конца третьего периода

За восемь минут до конца основного времени многие болельщики «Металлурга» потянулись к выходу в раздосадованном настроении. «Ак Барс» очень уверенно забрал первый матч. Некоторые игроки казанской команды даже шутили, что не вспотели после игры. Тем не менее, в дальнейшем ожидать легкой серии «барсам» определенно не стоит. На вторую игру в родных стенах «лисы» точно выйдут более злыми и заряженными на победу.

«У любой команды есть сильные качества и минусы. Важно ими правильно пользоваться. И по сезону, и в плей-офф у нас было хорошее взаимодействие, активные отрезки и игра в давление. Важно воплощать свой план в игру. Сегодня это получилось», – сдержанно отозвался о победе наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

#ХК Ак барс #хк Металлург #кхл
Рустам Минниханов встретился с министром обороны Китая Дун Цзюнем

