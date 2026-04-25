Ужас и страх Разина: «Ак Барс» без труда обыграл «Металлург» в первом матче серии

«Ак Барс» победил «Металлург» в первом матче полуфинальной серии. Команда Анвара Гатиятулина переиграла своего соперника со счетом 5:2. За счет чего казанцы деклассировали соперника - об этом и не только в репортаже «ТИ-Спорта» из Магнитогорска.





«Ужасное и страшное начало для «Металлурга»

На полуфинальную серию в Кубке Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом» в Магнитогорск пожаловала большая делегация казанских журналистов. Для относительно скромного уральского города такой ажиотаж со стороны СМИ привычен, когда «Металлург» достигает больших успехов в плей-офф. Задача на этот сезон у «лисов», как и у остальной тройки полуфиналистов, одна - победа в Кубке Гагарина. Правда, на пути к трофею «Металлургу» нужно одолеть не только «Ак Барс», но и, в случае успеха с казанцами, обыграть в финале победителя пары «Локомотив» – «Авангард».

В преддверии первой встречи главный тренер «Магнитки» Андрей Разин провел большую пресс-конференцию, где поделился ожиданиями от серии. Отмечал высокий класс казанской команды, упоминал ключевых игроков в ее составе. Ну и разумеется, не отступал от своих опасений, что «Ак Барс» - коллектив совершенно иного калибра, нежели «Сибирь» или «Торпедо», которых «Металлург» прошел ранее в плей-офф.

Опасения Разина оказались небезосновательны. Ведь они красноречиво подтвердились в первом периоде – 3:0 в пользу казанцев в стартовые двадцать минут. Было ощущение, что «Ак Барс» будто бы продолжает серию с минским «Динамо», снова деклассируя соперника. Только на этот раз вместо «зубров» на льду ведь находились победители регулярного чемпионата КХЛ.

«Ужасное и страшное начало для нашей команды. Такого начала не было за все время. Первый период не отражает всей нашей немощности, которую мы показали в начале матча. Спасибо вратарям, что было всего лишь 0:3», – опустошенно комментировал игру своей команды в первом периоде наставник хозяев на послематчевой пресс-конференции.

«Кто у них там видеооператоры? Мы дома играли. Нужно было их посадить, чтобы им по башке дали»

Действительно, слово «ужас» идеально описывает состояние магнитогорской команды в первом периоде. Проигранный пятак, откуда забивал Илья Сафонов. Неубедительная игра в воротах Александра Смолина, ставшая причиной легкого гола в исполнении Никиты Дыняка. Гол Тодда за пять минут до конца первого периода, который фактически предопределил результат матча. С этим смирился и Разин, выпустив вместо Смолина второго голкипера Илью Набокова.

Отдавая должное хозяевам, надо сказать, что на свой гол в первом периоде они все же наиграли и даже забили его, но с нарушением правил. Видеоотренеры «Ак Барса» вновь сработали блестяще и разглядели офсайд у хоккеистов «Металлурга» в момент гола защитника Данилы Паливко.

Это был уже 11-й подряд удачно взятый тренерским штабом «Ак Барса» запрос. В соцсетях уже шутят – если какая-то другая команда возьмет Кубок Гагарина, эту победу все равно отменят видеотренеры казанцев.

«Кто у них там видеооператоры? Мы дома играли. Нужно было их посадить, чтобы им по башке дали, чтобы они не успели приступить к работе», – иронизировал на пресс-конференции Андрей Разин.

Во второй половине матча «Металлург» включился, но «Ак Барс» играл очень надежно

Как сообщали магнитогорские коллеги, во время недавней экскурсии «Металлурга» по местному металлургическому комбинату главный тренер позволил себе колкую шутку в адрес своих хоккеистов. Мол, будете плохо играть, пойдете работать на завод.

Поэтому даже страшно представить, какой разговор с хоккеистами был у Андрея Разина в перерыве.

Во втором периоде «Металлург» задвигался активнее, контроль шайбы стал гораздо лучше. Однако «Ак Барс» полностью контролировал ситуацию. Это, кстати, отличительна черта команды Анвара Гатиятулина по ходу нынешнего плей-офф. Шайба Люка Джонсона, заброшенная в большинстве, нисколько не смутила гостей.

Напротив, казанцы правильно среагировали на пропущенный гол и ответили в середине второго периода шайбой Александра Хмелевского. Нападающему «Ак Барса», купленному в свое время у «Салавата Юлаева» за 230 млн рублей, по ходу текущего плей-офф не удавалось отличиться голами. А сегодня в первой игре с «Металлургом» Александр оформил дубль: в середине третьего периоде в формате 5 на 4 он приговорил уральцев к поражению и установил конечный счет - 5:2.

«Я бы все свои шайбы в плей-офф обменял на победу в Кубке Гагарина», - отметил после матча Хмелевский в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Болельщики «Металлурга» начали покидать арену за 8 минут до конца третьего периода

За восемь минут до конца основного времени многие болельщики «Металлурга» потянулись к выходу в раздосадованном настроении. «Ак Барс» очень уверенно забрал первый матч. Некоторые игроки казанской команды даже шутили, что не вспотели после игры. Тем не менее, в дальнейшем ожидать легкой серии «барсам» определенно не стоит. На вторую игру в родных стенах «лисы» точно выйдут более злыми и заряженными на победу.

«У любой команды есть сильные качества и минусы. Важно ими правильно пользоваться. И по сезону, и в плей-офф у нас было хорошее взаимодействие, активные отрезки и игра в давление. Важно воплощать свой план в игру. Сегодня это получилось», – сдержанно отозвался о победе наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.