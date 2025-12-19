«Уют создается людьми»: Путин рассказал о жизни в кремлевской квартире

Президент России Владимир Путин рассказал, что живет в квартире в Кремле, где ничего не изменилось со времен прежнего руководителя страны Бориса Ельцина. Об этом российский лидер сообщил во время прямой линии.

«Все, что там сделано, было еще при прежнем Президенте – Борисе Ельцине. И с тех пор там ничего не изменено, никаких ремонтов не было сделано. Ну, может, стулья поменяли. Интерьеры Кремля требуют определенного бережного к ним подхода. И делалось это, думаю, для того, чтобы в течение дня отдохнуть, если есть необходимость», – заявил он.

Путин также выразил сомнение, что Ельцин хоть раз ночевал в кремлевской квартире.

«Но я там живу, это правда. Так сложились обстоятельства. Во-первых, меня все устраивает. Во-вторых, все-таки уют создается прежде всего людьми. И вот когда у меня там нечасто, но появляются мои близкие, вот тогда и уютно», – подчеркнул он.