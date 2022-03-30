«Пациенты чувствовали ухудшение после Covid»: татарстанский психиатр о деменции

Сколько татарстанцев с деменцией сегодня состоят на учете у психиатров и сколько их может быть на самом деле? Что влияет на развитие деменции и как ее притормозить? Как помочь близкому со старческим слабоумием? Можно ли обнаружить у себя признаки деменции? На эти вопросы «Татар-информу» ответила психиатр РКПБ Елена Платова.

Елена Платова: «Родственники пациентов часто говорят о том, что состояние пациента ухудшилось после перенесенной им ОРВИ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что такое деменция?

Деменция – это хроническое прогрессирующее заболевание, основное проявление которого нарастающее снижение когнитивных функций. Страдают функций памяти, мышления, осознания окружающего.

«То есть когнитивные способности, это те способности, при помощи которых человек понимает, что происходит, почему происходит, и соответственно принимает решение, как ему себя вести и что делать», – объяснила врач-психиатр, заведующая четвертым женским отделением Республиканской клинической психиатрической больницы Елена Платова.

У деменции достаточно много разновидностей, их можно разделять на две большие группы.

«В одной будет практически 90% деменций, которые связаны с причинами, возникающими непосредственно внутри головного мозга. Это образование патологических белков, например, известного широко всем белка амилоида, который образуется при болезни Альцгеймера, или образование нейроглии, неспецифичной ткани, которая как рубец замещает поврежденную ткань головного мозга, что происходит при инфарктах головного мозга, инсультах. В результате всего этого в финале мы все равно имеем одно и то же, нарушается процесс передачи информации, импульсов между нейронами, и как результат этого страдает качество психических процессов», – рассказала врач.

Оставшиеся 10% – это деменция, связанная с вредными внешними факторами, это травмы головного мозга, тяжелая интоксикация, значительный гиповитаминоз, например, витаминами группы В. Из интоксикаций часто встречается алкогольная, связанная с употреблением психоактивных веществ и отравлениями вредными химическими реагентами, реже интоксикация случается в результате какого-то тяжелого соматического заболевания.

«Отличие этих 10% деменций в том, что вредоносный агент действует снаружи. Если его действие прекращено, пока еще он не нанес существенный вред центральной нервной системе, то частично возможна обратимость симптомов этой деменции. А применимо к деменции, чьи причины находятся непосредственно в структуре ткани головного мозга, конечно, об обратимости мы уже говорить не можем ни в коей мере», – объяснила психиатр.

Отчасти в постановке диагноза может помочь МРТ по преобладающим долям поражения головного мозга Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Альцгеймер – самый распространенный вид деменции

Болезнь Альцгеймера, о которой часто рассказывает зарубежный кинематограф, – это один из видов деменции. По словам психиатра, на самом деле, этот вид самый распространенный. Он встречается в 60-70% случаев, по данным Всемирной организации здравоохранения. Именно при Альцгеймере в клетках головного мозга образуется белок амилоид, который препятствует проведению импульсов между нейронами коры.

«Отчасти в постановке диагноза может помочь МРТ по преобладающим долям поражения головного мозга. Определенные доли поражаются при болезни Альцгеймера. Это теменные доли, глубинные и задние отделы височных долей. А неспециалисту или даже специалисту при однократной поверхностной беседе сориентироваться будет сложно. Нам помогает то, что если у человека не было никаких сосудистых катастроф, травм, интоксикации, то весьма вероятно, что это спровоцировано болезнью Альцгеймера. Но стоит помнить, что порядка 15% всех деменций приходятся на сочетанное проявление деменции сосудистой и деменции при болезни Альцгеймера», – заметила Елена Евгеньевна.

«Родственники говорят, что после ОРВИ состояние их близкого с деменцией ухудшилось»

Статистических данных об увеличении случаев деменции после новой коронавирусной инфекции в Республиканской клинической психиатрической больнице на сегодня нет.

«Родственники пациентов часто говорят о том, что состояние пациента ухудшилось после перенесенной им ОРВИ, в скольки случаях это был ПЦР-подтвержденный Covid-19, данных нет», – отметила врач.

Статистических данных об увеличении случаев деменции после коронавирусной инфекции в РКПБ на сегодня нет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Любое соматическое заболевание как острое, так и хроническое, по словам доктора, может обнажить уже имеющиеся проблемы в сфере когнитивных функций, которые ранее были скрыты. А может и дать старт новым.

«Новая коронавирусная инфекция у возрастных пациентов часто протекает достаточно тяжело и дает значительную нагрузку на организм, безусловно», – добавила специалист.

Психиатр рассказала, что пациенты со средней и тяжелой деменцией не давали какого-либо значительного роста когнитивных нарушений на фоне коронавируса.

«Пациенты с легкой степенью деменции, с пограничными с деменцией когнитивными нарушениями, обнаруживали ухудшение после Covid-19, в ряде случаев это ухудшение обратимое», – добавила врач.

Деменция – лидер среди причин инвалидности у пожилых

На конец 2021 года сосудистая деменция и другие формы старческого слабоумия были диагностированы у 5158 жителей Татарстана.

Кажется, что цифра небольшая, однако врач отмечает, что значительное количество пациентов с симптомами деменции не дошли до специалистов.

«Но давайте будем говорить о том, что в один из годов было зарегистрировано по России 200 тысяч больных, если делать экстраполяцию по числу заболевших, ожидаемое количество заболевших было два миллиона, то есть, по сути, заболевание осталось недиагностировано. А из 200 тысяч только 27% получают постоянную терапию», – подчеркнула психиатр.

На сегодняшний день в мире порядка 50 миллионов больных деменцией. Каждый год прогнозируемый прирост составляет еще 10 миллионов Фото: pixabay.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире порядка 50 миллионов больных деменцией. Каждый год прогнозируемый прирост составляет еще 10 миллионов.

«К 2050 году ожидаемая численность таких пациентов – 152 миллиона человек. Это значительный прирост. Это проблема существенная, потому что среди причин инвалидности у лиц пожилого возраста деменция занимает во всем мире одну из лидирующих позиций, и как причина утраты самостоятельности, потребность в посторонней помощи и надзоре, дополнительных затратах не только родственников пациентов, но и государственных социальных служб», – отметила Елена Платова.

Количество пациентов с деменцией возрастает пропорционально возрасту.

«Если следовать статистике, доля лиц старше 90 лет в 40% должны страдать деменцией, доля лиц старше 100 лет – в 50%», – рассказала врач.

По словам Елены Платовой, нельзя сказать, кто больше подвержен заболеванию деменцией – мужчины или женщины, по статистике мужчины умирают раньше и, возможно, не доживают до деменции.

«Учитывая, что процент больных деменцией значительно возрастает у старших групп, после 65 лет – 10%, каждые десять лет этот процент увеличивается еще на десять. Здесь все больше связано с тем, какой пол преобладает в какой возрастной группе», – добавила психиатр.

«Если следовать статистике, доля лиц старше 90 лет в 40% должны страдать деменцией, доля лиц старше 100 лет – в 50%» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самому молодому пациенту с деменцией, которого вела врач, было 38 лет. Причем заболевание не было вызвано травмой или другими внешними факторами. Однако этот случай единичный.

«Есть тенденция, что качество оказания медицинской помощи растет, выявляемость становится лучше», – отметила врач.

Как понять, что начинается деменция?

Начинается болезнь постепенно, правда, пациенты частенько жалуются, что заметили изменения буквально на днях. В свою очередь, врачи видят уже значительные нарушения у пациента и, конечно же, делают вывод, что болезнь началась далеко не несколько дней назад.

«Стадия начальных когнитивных нарушений часто объективно со стороны окружающих незаметна. Она бывает заметна непосредственно самому человеку. Она может быть даже незаметна по самым распространенным тестам, которые человек может пройти. Сам человек субъективно ощущает, что выполнение работы, которая прежде ему давалась легко или с незначительным напряжением начинает требовать от него все большего напряжения и сил», – отметила Елена Платова.

Человеку становится тяжелее сконцентрировать внимание на умственном труде, качество работы при этом не страдает, но время и силы, которые необходимо потратить для ее выполнения, увеличиваются.

«Часто у людей развивается тревожность, когда человек понимает, что что-то с ним происходит не так как раньше, но он не всегда может идентифицировать, что именно происходит» Фото: pixabay.com

«Как реакция на эту ситуацию часто у людей развивается тревожность, когда человек понимает, что что-то с ним происходит не так как раньше, но он не всегда может идентифицировать, что именно происходит, и эта тревожность только усиливается», – рассказала психиатр.

Такими симптомами обозначается самое начало деменции – стадия начальных когнитивных нарушений, однако это еще не болезнь.

«Дальше следует стадия умеренных когнитивных нарушений, это уже предболезнь отчетливая, когда качество работы начинает страдать, когда в новых ситуациях, с новыми условиями выполнения прежних задач, новой обстановке пациент теряется, не может сконцентрироваться, не может выполнить эту работу, когда страдает качество его профессиональной деятельности. Значительно снижается концентрация внимания, истощаемость возрастает, но вместе с этим человек еще все-таки адаптирован», – перечислила признаки психиатр.

Когда человек утрачивает профессиональные навыки, у него начинает сужаться круг общения, за счет того, что он ушел с работы. Появляются определенные проблемы в самообслуживании, когда человек в целом способен себя обслужить в быту, но уже нуждается в посторонней помощи и поддержке.

«Когда какие-то процедуры и раньше для него были не очень просты или не очень любимы, то теперь просто отсекается все, что вызывает значительное потребление ресурсов, а человек ограничивается каким-то привычным набором действий. Но на этой стадии еще только требуется контроль со стороны и временами содействие в выполнении особенно сложных процессов, но никакой помощи человек не требует. Это уровень легкой деменции», – отметила врач.

Далее следует стадия умеренной деменции, когда человек утрачивает навыки обслуживания себя в быту. Он может самостоятельно одеться, покушать, вымыть посуду, он самостоятельно посещает санузел, может самостоятельно помыться. Но приготовить обед, выйти купить продукты, заплатить за коммунальные услуги, связанно изложить свою проблему при возникновении какой-то бытовой поломки, он уже не может.

Здесь он уже нуждается в постоянном постороннем уходе, и на этом этапе проживать один уже не может.

«Когда мы доходим до стадии тяжелой деменции, когда навыки самообслуживания уже утрачены полностью, то пациент 24 часа в сутки, 7 дней в неделю зависит от окружающих» Фото: pixabay.com

«И когда мы доходим до стадии тяжелой деменции, когда навыки самообслуживания уже утрачены полностью, то пациент 24 часа в сутки, 7 дней в неделю зависит от окружающих – не может пользоваться ложкой, не может самостоятельно одеться, часто возникают значительные трудности самостоятельного передвижения, перестает контролировать свои физиологические потребности», – заключила специалист.

На стадии тяжелой деменции, речь, как правило, становится абсолютно бессвязанной, он утрачивает какую-либо взаимосвязь с реальной ситуацией, с проблемами, которые испытывает.

«Деменция – не нормальный элемент старения»

Психиатр подчеркнула, что есть один очень важный момент, который необходимо знать.

«Деменция и нарушения памяти не являются нормальным проявлением старения. Это то, что нужно помнить всегда. Если возникает нарушение памяти, снисходительно отмахиваться рукой и говорить, я тоже иногда забываю, в старости все забывают, – не надо. Это не норма, это серьезный сигнал», – подчеркнула врач РКПБ.

Улучшить память, к сожалению, невозможно. Можно поддержать ее какое-то время на текущем уровне.

«Вылечить это нельзя, потому что, когда процесс патологический запускается, он идет по нарастающей», – заметила специалист.

Еще один важный момент – деменцию в легкой стадии без поведенческих нарушений, без психотических проявлений лечат неврологи.

«В Казани есть несколько кабинетов памяти, где принимают квалифицированные врачи-неврологи. Даже если в какой-то степени возникают трудности взаимопонимания с врачом-неврологом, обратитесь к ним. Более того, в рамках национального проекта «Здравоохранение», который ориентирован и на то, чтобы оказывать помощь людям пожилого возраста, есть врачи-геронтологи в поликлиниках, в программу приема которых входит, в том числе, и направление для скрининга к врачу-неврологу», – заметила врач.

В рамках национального проекта «Здравоохранение», который ориентирован и на то, чтобы оказывать помощь людям пожилого возраста, есть врачи-геронтологи в поликлиниках Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Психиатры же занимаются, как правило, пациентами с медленной или тяжелой деменцией – когда присоединяются значительные поведенческие нарушения и проблемы самообслуживания.

Обращаться ли к врачу на этой стадии, родственникам нужно решить самим, потому что пациент на этом этапе, как правило, лишен способности понимать, что для него благо, а что нет.

Часто детям болеющих родителей мешает существенный психологический момент. Ведь мама или папа всю жизнь им помогали, были опорой, все решали.

«А здесь получается, что теперь единственный человек, который может что-то решать, остался ты сам. И принять это решение достаточно тяжело. Но от того, что срок принятия решения будет отложен, лучше не станет, станет хуже. От того, что человек будет прятаться от факта заболевания, оно не исчезнет, оно будет развиваться, прогрессировать. При обращении за помощью с опозданием, будет тяжелее скорректировать состояние», – подчеркнула Елена Платова.

Притормозить деменцию возможно

Деменцию можно притормозить. Это зависит от того, какой вид деменции развивается, в каком возрасте она началась, какая у нее стадия.

Необходимо, чтобы больной сохранял социальную и физическую активность – все эти меры способствуют тому, что прогресс деменции замедляется Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Притом, что пациент получает соответствующую терапию, причем не только противодементную, непосредственно связанную с препаратом, который корректирует процесс межнейрональной передачи, облегчает его, но и с помощью дополнительных методов. Подход к этой проблеме должен быть комплексный, должны участвовать активно и терапевты, потому что необходимо корректировать сопутствующие заболевания, которые оказывают значительное влияние на прогресс деменции, на ее развитие», – отметила психиатр.

Врачи отмечают, необходимо, чтобы больной сохранял социальную и физическую активность – все эти меры способствуют тому, что прогресс деменции замедляется.

И наоборот, выключение пациента из социальной жизни, из ментальной активности ведет к тому, что процесс развития заболевания ускоряется, справиться с ним сложнее, а человек становится полностью беспомощным.

Предпосылки развития болезни

Прежде всего насторожиться должны жители с артериальной гипертензией – артериальное давление должно быть не выше 130. Если давление выше, то необходима своевременная терапия и постоянный прием лекарств под контролем врача. Самостоятельное назначение препаратов – решение плохое.

«Второе заболевание, которое оказывает существенное влияние на возможное развитие слабоумия – это сахарный диабет. Опять-таки нужна коррекция лечения и коррекция питания под контролем врача, коррекция сахара под контролем либо терапевта, либо в тяжелых случаях под контролем врача-эндокринолога», – подчеркнула Елена Платова.

Прежде всего насторожиться должны жители с артериальной гипертензией – артериальное давление должно быть не выше 130 Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На развитие болезни влияют и сердечно-сосудистые катастрофы – инсульты и инфаркты головного мозга.

«Поражаются клетки, либо, если это ишемический инсульт, происходит тромбоз, нарушается кровоснабжение клетки, она гибнет. Либо если геморрагический инсульт происходит, кровоизлияние в ткани, опять-таки клетки гибнут. Гибнут клетки, снижается число нейронов, возникает когнитивное расстройство», – объяснила специалист.

Отчасти отчетливая наследственность наблюдается при болезни Альцгеймера.

«Выделяют два класса этой болезни. Это деменция при болезни Альцгеймера с ранним началом, если она начинается в возрасте до 65 лет, и деменция при болезни Альцгеймера с поздним началом, если началась в возрасте после 65 лет. Примерно в пяти процентах случаев деменции при болезни Альцгеймера с ранним началом можно выявить отчетливо наследуемость. Если рассматривать количество семей, в которых наблюдается наследственная передача болезни Альцгеймера, то на весь мир зарегистрировано порядка 500 таких семей только», – поделилась психиатр.

Как на 40% снизить риск возникновения деменции?

Факторы риска, выделенные ВОЗ, – это гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение, злоупотребление алкоголем, курение, черепно-мозговые травмы, причем необязательно тяжелые, депрессия, низкий уровень образования, низкая когнитивная активность, снижение слуха.

«Даже проблема слухопротезирования, которая часто возникает с пожилыми людьми – слух снижен, а пациент не пользуется слуховым аппаратом, даже если он подобран, из-за непривычки. Это, на самом деле, оказывает достаточно существенное значение, потому что затрудняет контакт, снижает уровень общения», – заметила специалист.

На развитие слабоумия влияет низкая физическая и социальная активность и загрязнение окружающей среды. И если над глобальным загрязнением окружающей среды мы не властны, то все остальные факторы вполне могут быть скорректированы человеком.

«Если есть когнитивная активность, мыслительная активность, интеллектуальная деятельность, под ее действием мозг вырабатывает определенные нейротрофические факторы, которые стабилизируют его работу» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Что касается упражнений то, если есть когнитивная активность, мыслительная активность, интеллектуальная деятельность, под ее действием мозг вырабатывает определенные нейротрофические факторы, которые стабилизируют его работу, увеличивают число межсиноптических связей, то есть способствуют поддержанию работоспособности мозга. Эксперименты на животных показали, что у крыс, которых привлекали к когнитивной активности, степень отложения амилоида была меньше. То есть любая когнитивная активность – чтение, письмо, рисование, кроссворды – и она должна быть разнообразной», – отметила психиатр.

Здесь пожилым людям хорошо помогает осваивание новой деятельности. Необязательно вдаваться в сложное занятие, если, допустим, человек всю жизнь ходил пешком, в 60 лет садиться за руль – вовсе необязательно. Можно начать рисовать, разгадывать кроссворды, складывать мозаику, если раньше этого не делали. Также важно расширить социальную активность – увеличить круг людей, с которыми общаешься, и, конечно, заниматься физическими упражнениями.

Как быть родственникам пациента с деменцией?

Прежде всего, родственники могут помочь своевременным обращением к врачу для регулярного приема лекарств.

«Появление болезни у человека не должно исключать его из повседневной деятельности. Никогда не нужно отнимать у человека то, что у него еще не отняла болезнь – исключать его из каких-то бытовых дел, обсуждения каких-то жизненных вопросов. Может помыть посуду, замечательно, пусть помоет посуду. Может сварить макароны, пусть уже плохо, пусть варит, родственник может постоять, посмотреть и помочь», – посоветовала врач.

Для пациентов с деменцией существуют специальные упражнения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для пациентов с деменцией, говорит врач, существуют специальные упражнения.

«Я когда говорю на эту тему, всегда переадресую родственников на некоммерческий портал «МЕМИНИ». Там есть отдельный раздел «Упражнения» – показано, какие упражнения существуют, как их лучше делать, как можно скачать бланк для выполнения упражнения, где можно получить для родственников основные советы. Есть форум родственников, ухаживающих за пациентами с деменцией, где можно получить исчерпывающую информацию о деменции», – сказала она.

Кроме этого на сайте можно самим пройти тестирование или протестировать своих близких на наличие признаков деменции. Однако, Елена Платова подчеркнула, что диагноз устанавливает только врач. Также на портале есть ссылки на специалистов по городам, адреса кабинетов памяти.

Как общаться с человеком с деменцией?

Не стоит стремиться перевести своего родственника с заболеванием в нашу реальность, потому что его реальность немного иная.

«Переубеждать в каких-то непринципиальных вещах не стоит. Уверен человек, что он живет в данный момент по другому адресу, при условии, что он не выходит один из дома, это не грозит ему потерей на улице, пусть живет по другому адресу. Уверен, что ее муж, жена, сестра завтра придут, неважно, что они умерли много лет назад, не надо его возвращать в эту реальность, хорошо, завтра придут», – отметила специалист.

Возражать родственнику лучше по принципиальным моментам, которые касаются его безопасности. К примеру, отказа от приема пищи или медикаментов, попытке схватиться за нож в тревоге, начать разбираться в электрических приборах, выйти на улицу одному ночью, отказаться от гигиенического ухода – в эти моменты, подчеркивает врач, родственники должны вмешиваться.

Не стоит стремиться перевести своего родственника с заболеванием в нашу реальность, потому что его реальность немного иная Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В остальных вопросах позвольте человеку быть в его реальности, все равно его не приблизите в свою, а конфликт создадите. Другое дело, что мы сталкиваемся с психологическим барьером, как человек может этого не понимать, как он может не понимать, что его жена умерла 25 лет назад, что он мне уже восьмой раз говорит, что она сейчас придет в магазин, и мы должны за ней ехать на дачу. Это уже не столько проблема больного человека, сколько проблема окружающих его здоровых людей. Здесь нужно позволить ему такую слабость, существовать в той реальности, которую ему создает его мозг», – объяснила врач.

Из-за утраты способности понимать речь полностью или частично, человек начинает реагировать на мимику, жесты, интонацию. И если близкий человек начинает что-то с ожесточением объяснять, больной не может понять смысл, он лишь понимает, что близкий на него почему-то рассержен, кричит, машет рукой или выходит из комнаты, хлопнув дверью.

«Тон общения должен быть максимально доброжелательным и спокойным, не стоит говорить быстро, строить сложные предложения. Не надо переходить на детский уровень. Это просто человек со своим опытом, со своими желаниями. Этот момент всегда нужно помнить. Надо давать информацию в доступной форме – простые, короткие предложения, медленный темп речи, можно повторить еще раз. Главное, сохранить доброжелательную интонацию, что невыносимо сложно. Я не пытаюсь сказать, что вы будете улыбаться вашим близким больным деменцией и вам будет жить хорошо. Нет. Жить будет тяжело, но скорректировать поведение будет легче», – заключила заведующая четвертым отделением РКПБ.