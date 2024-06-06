«Ухожу защищать Родину»: Из Татарстана в зону СВО отправилась группа контрактников

Сегодня в зону СВО отправились военнослужащие, которые заключили контракт с Минобороны в Татарстане. Все они с разной судьбой и собственной историей, однако всех объединяет желание защищать свою Родину.

Контрактник Владимир – отец шестерых детей. Он отмечает, что отправляется на передовую с чувством тоски.

«Как говорится, оторваться от теплой кроватки всегда тяжело. Но все служат, все идут, и мы послужим, ведь дома сидеть каждый может», – делится он.

Уроженец Республики Марий Эл Андрей решил заключить контракт в Татарстане.

«Никто не уговаривал, сам захотел. Полно мальчишек знакомых находятся зоне СВО. Не боюсь ничего», – поделился контрактник.

Фото: © Равиль Мукменов \ «Татар-информ»

Проводить бойцов пришли родственники и знакомые. Так, жительница Татарстана Зульфия пришла, чтобы проводить своего мужа.

«У нас есть дети, республика обещала хорошую поддержку. Надеюсь, что все обещания – не пустые слова. У нас есть знакомые семьи, в которых мужья ушли на СВО. Они довольны тем, что их поддерживает государство, не оставляет в трудную минуту. У меня брат и друзья находятся в зоне СВО. Слава Богу, все живы и здоровы. Желаю, чтобы они вернулись в том же составе, в котором ушли. Я верю в наших ребят, верю в нашего нового министра обороны. Надеюсь, что скоро все закончится», – рассказывает она.

Отметим, что многие граждане, которые заключили контракт с Минобороны, не имеют военного опыта. Контрактник Гамби ранее проходил срочную службу, а теперь чувство долга заставило его отправиться в зону спецоперации.

«Военного опыта не было, только по рассказам знаю. Ухожу с чувством долга. Нет такого, что иду за какими-то целями. Все друзья уже туда ушли. Не могу сидеть на месте, когда они там, а я здесь. Сегодня все родственники провожают меня. Тяжело, но они отпустили. Гордятся мной», – делится Гамби. Молодому человеку 28 лет, до заключения контракта он работал на военном предприятии.

«Была бронь, но отказался. Понял, что мое место там», – делится контрактник.

Вместе с военным набором Гамби забирает кольцо с молитвой, которое совсем недавно, 1 июня, в День его рождения, подарила супруга.

«Главное не бояться, назад не отходить, никого не бросать – только вперед!» – подчеркнул он.

В зону СВО ребята отправляются с полным боевым комплектом. Заведующая складом Лилия Мингалеева рассказала, что входит в стандартный комплект военнослужащего, который уходит на службу по контракту.

«Комплект начинается с баула: спрашиваем какой размер обуви, даем два карабина, ремень, хознабор, летнюю балаклаву, пятиточечник, дождевик, термоноски, тактические перчатки, термомешок, налокотники, подлокотники, наколенники, летние трусы, носки, нательное белье по размеру, летние футболки, полевую форму по размеру, штурмовую аптечку», – перечисляет она.

Кроме того, бойцам выдают спальный мешок и армейским коврик. Указанный комплект выдается каждому бойцу по размерам. Всего в комплект входит 20 наименований.

В свою очередь в аптечку входят все препараты, необходимые для оказания первой помощи – обезболивающие, бинты, обработка для раны и проч.

Всех контрактников отправят в Ульяновск, где они пройдут начальную подготовку. После этого их отвезут в Ростов, а далее бойцы отправятся на полигон ВДВ под Луганском. Там будет проходить подготовка стрелкового боя, метание гранат. Таким образом бойцы будут входить в курс дела. После успешного прохождения подготовки пройдет распределение по полкам – каждого солдата назначат на ту должность, где он принесет больше пользы.