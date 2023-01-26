Уходя от столкновения, водитель казанского троллейбуса протаранил забор

Сегодня около 16.05 на пересечении улиц Шаляпина и Павлюхина в Казани троллейбус врезался в металлическое ограждение, сообщает «Метроэлектротранс Казань».

По предварительной информации, троллейбус подрезал автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта вырулил в сторону забора.

По данным «Метроэлектротранс Казань», никто из пассажиров троллейбуса не пострадал, а вот сам водитель получил травму и был госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспеции и Транспортной Безопасности МУП «Метроэлектротранс».