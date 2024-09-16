Уходим от слова «татарские» ученые: президент АН РТ открыл выставку к юбилею РАН

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В здании Академии наук Республики Татарстан сегодня проходят мероприятия, посвященные 300-летию Российской Академии наук и 220-летию Казанского императорского университета. До начала тематической Всероссийской конференции к юбилею академии президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, министр культуры РТ Ирада Аюпова и председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова открыли передвижную стендовую выставку о вехах истории Академии наук.

«Этот проект посвящен в первую очередь истории успеха российской науки на протяжении всех трех столетий существования, развития Академии наук. В Республике Татарстан 2024 год объявлен Годом научно-технологического развития. Мы прекрасно понимаем, что будущее нашей страны не только и не столько в богатстве наших кладовых, наших ресурсов, сколько в богатстве талантливыми, прогрессивно мыслящими людьми», — подчеркнула Ирада Аюпова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Задача стендовой выставки, призналась Анна Громова, — зародить в ее посетителях трепет и гордость за успехи отечественной науки на протяжении трех веков существования Российской Академии наук.

«Российская наука во времена императорской России, в советское и постсоветское время была действительно средоточием мировой науки, кузницей кадров и самых лучших талантов, самых высоких достижений для всей мировой цивилизации. Эта выставка наглядно подтверждает это утверждение. Когда мы начинали работу над ней, было неочевидно, что мы придем к такому результату. Но нам всем есть чем гордиться: российская наука — это вклад всех народов России. Самые разные таланты, самые широкие знания, потрясающие труды в экспедициях, исследовательская работа, самоотверженные подвижнические труды наших соотечественников вывели нашу страну на совершенно уникальный, ни с чем не сравнимый уровень, высоту научных знаний и, самое главное, практического освоения этих знаний. С самого 1724 года, с петровского решения, уже ставилась задача воспитывать национальные кадры и научные знания ставить на службу экономического процветания России. Первое и главное — прикладное значение науки. Мы крепко на этом стоим», — выразила уверенность инициатор проекта — председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в свою очередь отметил, что созданная в 1991 году Академия наук Республики Татарстан стала первой национальной академией наук в стране (сейчас таких академий семь — прим. Т-и). Главная задача АН РТ, напомнил Минниханов, — сохранение родного языка, традиций и культуры. Что, пояснил он, находится в русле одного из семи приоритетных направлений стратегии научно-технологического развития России, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным.

Интеграция работы по популяризации российской науки Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом и изысканий Академии наук Татарстана, уверен Рифкат Минниханов, послужит реализации стратегических направлений, а значит, будет способствовать желаемому результату.

«Нужно в популярной форме показывать, что русская наука есть, была, сегодня [тоже] есть ее перспективы и серьезные направления. Мы в последнее время ушли от резолюций. Давайте любое мероприятия, форум, конференцию, круглые столы заканчивать протоколом поручений — протоколом конкретных поручений, который подпишут министр культуры Татарстана, Анна Вительевна Громова как представитель Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества и я», — сказал Рифкат Минниханов.

Он также обратил внимание на то, что у каждого поручения будет конкретный срок и конкретный исполнитель.

Следом за стендовой выставкой открывая всероссийскую научную конференцию «Вклад отечественной академической науки в развитие российского государства в XVIII–XXI веках», президент Академии наук Татарстана заявил, что Академия наук обеспечила вхождение России в число мировых держав.

«Целая плеяда ее выдающихся ученых стала не только символом престижа Российского государства. Они внесли основополагающий вклад в укрепление обороноспособности страны, становление России мировым лидером во многих направлениях науки. Отдельно хотелось бы сказать, что на сегодняшний день мы от слова „татарские” уходим: „татарстанские” ученые внесли весомый вклад в развитие российской науки и укрепление российской государственности», — констатировал Рифкат Минниханов.

Среди выдающихся ученых, связанных с Татарстаном, он упомянул Кева Салихова, Рашида Сюняева, Роберта Нигматуллина, Евгения Завойского и другие прозвучавшие в мировой науке имена.