Уход зарубежных брендов ударил по казанским торговым центрам и рынку бытовой техники

Ситуация в торговых центрах Казани остается сложной: из-за ухода или приостановки работы некоторых якорных магазинов трафик посетителей ТЦ упал в среднем более чем на 14%, сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. При этом «выжить» торговым центрам во многом помогла отмена ковидных ограничений, добавил он на деловом понедельнике.

Всего на конец марта 31 международный бренд прекратил свою деятельность в России на фоне военной спецоперации на Украине. Правда, восемь из них впоследствии вернулись. Чтобы помочь владельцам ТЦ преодолеть обрушившиеся на них сложности, при участии Мэра Казани Ильсура Метшина в столице РТ проводились встречи с предпринимателями. Это позволило принять несколько важных мер – например такие, как впоследствии 8 вернулись.

«Оживлению торгового спроса также способствует полная отмена ковидных ограничений», – отметил Шакиров. Кроме того, значительный эффект оказало сокращение ставки эквайринга. Эта мера временная и действует только до конца августа, но тем не менее она успела значительно поддержать отрасль, подытожил Шакиров.

С большими трудностями столкнулся также рынок бытовой техники и электроники – в основном, из-за высокой зависимости от импорта. По словам Шакирова, товарооборот в этой сфере снизился по ряду категорий более чем на 40%.

Просел также рынок строительных материалов, который в первом квартале показывал высокие темпы роста за счет повышенного спроса. Сейчас, по данным исполкома, фиксируется некоторые снижение, и тенденция по перераспределению ассортимента в пользу российских поставщиков.