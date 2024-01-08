Уход Жафярова и торги Радулова с «Ак Барсом»: что рассказали СМИ Билялетдинов и Валиуллин

Марат Валиуллин начал с оценки своей работы в завершенном трансферном цикле

Фото: ak-bars.ru

Трансферные проблемы разрулили, но вопрос летней недоукомплектованности защиты не признали

Начал пресс-конференцию генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин с оценки своей работы в завершенном трансферном цикле. Он с ходу заявил, что все запланированные обмены и приобретения были выполнены, а на кризисные ситуации в клубе среагировали своевременно.

«Те трансферы, что мы запланировали сентябре-октябре, все сделали. Считаю, что мы достойно вышли из этой ситуации. Даже тот же обмен Жафярова, который планировался, а это была его инициатива в первую очередь. Мы брали игрока в первую очередь для системы, для команды. Но немножечко не пошло. Мы терпели, мы ждали. И сами не очень-то хотели отдавать его просто так.

Отдали именно тогда, когда нас устроили условия обмена. Из-за этого все затянулось, затянулись какие-то трансферы. Приходилось идти на какие-то меры – обмен Хенкеля на Барбера, чтобы встряхнуть команду. Мы удовлетворены тем, что сделали», – заявил генменеджер «Ак Барса».

«Приходилось идти на какие-то меры – обмен Хенкеля на Барбера, чтобы встряхнуть команду» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С одной стороны, согласиться с функционером можно. В «Ак Барсе» действительно все-таки сумели выйти из неприятной ситуации, сложившейся с Жафяровым, а также укрепили оборонительную линию. Другой вопрос, что предпринимать эти шаги пришлось уже после того, как летом были совершены несколько неудачных решений. К примеру, «Ак Барс» так и не усилил оборону летом, хотя такой шаг напрашивался уже тогда.

Впрочем, остался при своем мнении Марат Фаритович и после «добивающего» тему вопроса от корреспондента «ТИ-Спорт». Не готов ли тот признать ошибку, что еще летом не укомплектовал линию обороны, так что ему пришлось латать дыры уже по ходу сезона?

«У нас линия обороны была хорошая, я еще раз об этом повторю. А смысла на тот момент ее усилять не было. А брать ради того, чтобы брать, – это не наш метод. У нас есть Альметкин, который сыграл. Евсеев, который в первой части 19 игр провел. Хузиханов, которого подтягивали, Вазиев, который сейчас в МХЛ одним из лучших защитников декабря признавался.

Да, в сезоне увидели, что есть какие-то пробелы по защитникам, – нашли Миллера, Князева, Марченко... А брать ради того, чтоб брать… Нужны были квалифицированные и с определенной перспективой. Вот взяли двоих игроков, у которых есть огромные перспективы. И Марченко, у которого за плечами определенный опыт. По этому пути пошли», – заявил Валиуллин.

«В последних играх Войнов проводит на льду больше всех времени среди защитников» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не мог корреспондент «ТИ-Спорт» обойти и фигуру Вячеслава Войнова, который значительно сдал и в надежности, и в результативности в течение нынешнего сезона. И Валиуллин, и Билялетдинов ожидаемо не стали обострять эту тему.

– Согласны, что Вячеслав Войнов не оправдал возложенных надежд во втором сезоне?

– Ну почему? Он много играет, получил повреждение в начале сезона, восстановился. В последних играх он проводит на льду больше всех времени среди защитников, обретает свои кондиции, – сказал Валиуллин.

– Но не хватает его шайб от синей линии.

– От многих не хватает, не только от него, – со смехом вставил уже Зинэтула Билялетдинов.

Зинэтула Билялетдинов: «Я бы не хотел сейчас давать какую-то оценку. Дискриминация Жафярова? Чего об этом говорить? Глупость есть глупость» Фото: ak-bars.ru

Вопрос Жафярова остался не раскрыт

Возвращаясь к вопросу «клинча Жафярова», главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов постарался сгладить углы. Он не стал давать оценку теперь уже бывшего хоккеиста команды, а также заявил, что разговоры о дискриминации Жафярова – это глупость, которую даже комментировать не имеет смысла.

«Что произошло, то произошло. Я бы не хотел сейчас давать какую-то оценку. Дискриминация Жафярова? Чего об этом говорить? Глупость есть глупость. Зачем об этом говорить? Запустили слух, и вы подхватываете. Зачем вы это делаете? Даже думать об этом не хочется», – подчеркнул Билялетдинов.

Все дополнительные вопросы о фигуре Дамира Жафярова в «Ак Барсе» постарались не затрагивать. В целом во всех разговорах о подковерных играх и имевшем место угнетении игрока после этой пресс-конференции можно в очередной раз поставить точку.

Все дополнительные вопросы о фигуре Дамира Жафярова в «Ак Барсе» постарались не затрагивать Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«ТИ-Спорт» уже писал в материале, разбирающем иски Шуми Бабаева к казанскому клубу, что это не более чем попытки раскачать ситуацию ради того, чтобы вынудить клуб пойти на обмены и получить преференции. Уже после пресс-конференции этот тезис подтвердил и сам Билялетдинов.

Радулов торгуется, Зарипов размышляет

Еще двумя вопросами, повисшими в воздухе, остается будущее сразу двух возрастных фигур – Александра Радулова, потерявшего свою игру, и Даниса Зарипова, который никак не определится со своим будущим после окончания карьеры.

Что касается нынешнего капитана «Ак Барса», Марат Валиуллин не стал подтверждать слухи, что сам хоккеист пока сделал паузу в вопросе продления своего контракта якобы из-за семейных причин.

«Информация о возможном завершении карьеры Радуловым? Судя по его здоровью, он еще готов два-три года играть» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Диалог не заканчивался, он идет постоянно. Бывали, конечно, некоторые моменты. У него, например, ребенок родился, бывают и финансовые пожелания сторон. Но в принципе мы не торопимся. Посмотрим, как пройдет сезон. Но у обеих сторон есть как положительные, так и отрицательные моменты. Информация о возможном завершении карьеры Радуловым? Судя по его здоровью, он еще готов два-три года играть», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».

Если слушать между строк, то через весь ответ генменеджера красной линией проходит одна простая мысль – идет торг, который напоминает противостояние двух машин, что мчатся друг к другу в лобовое и ждут, кто из них свернет в кювет первым. Аппетиты Радулова явно не снижаются, в отличие от его уровня игры и результативности, что показывает форвард в нынешнем сезоне.

Так что разговоры о его финансовых запросах сегодня выглядят довольно странно. А темы семейных вопросов, которая сегодня муссируется в прессе, просто не может быть серьезным аргументом, чтобы сбавлять уровень, но не сбавлять требования. Если по итогу сезона «Ак Барс» так и не договорится с Радуловым, большой потерей для клуба это не станет.

Данис Зарипов сомневается в своей роли в клубе, поэтому в систему не торопится Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продолжается эпопея и касаемо уже экс-капитана команды Даниса Зарипова. По нашей информации, сам бывший хоккеист не спешит с решением. Игрок сомневается в своей роли в клубе, поэтому в систему не торопится. Что подтвердил и генеральный менеджер «Ак Барса».

«Он все время здесь, с нами. Был на открытии «TANECO Арены» (в Нижнекамске, – прим. «ТИ-Спорт»). Все вместе ждем информацию по нему. У него должно быть понимание, чего он хочет. Он много помогает по Исламскому миру, проводит сборы с ребятами за границей и участвует в массовых мероприятиях. Это не просто, когда ты проводишь такую яркую и большую карьеру, переключиться и перейти на какой-то уровень. Кто-то идет тренером, кто-то детским тренером.

У нас есть Михаил Глухов, Дмитрий Обухов, Степан Захарчук. Он тоже для себя должен принять решение, хочет он заниматься тренерской работой менеджерской или тот же Исламский мир. На это время нужно», – пояснил Валиуллин.

Дмитрий Воронков осенью едва не оказался в казанской команде вновь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Воронков был готов вернуться, даже играя в НХЛ

Приоткрыл Марат Валиуллин и завесу процесса переговоров с бывшим лидером команды Дмитрием Воронковым, который осенью едва не оказался в казанской команде вновь. Как признался сам функционер, инициатива по возвращению в «Ак Барс» шла именно со стороны форварда, у которого не сразу пошли дела за океаном. Там его сначала использовали в низших звеньях, а потом и вовсе сослали в фарм-клуб «Коламбуса», выступающего в АХЛ.

«Воронков так и не вернулся в «Ак Барс»? Ничего страшного не произошло. Открою немного занавес: возвращение – это его инициатива. Мы понимали, почему он туда едет, подписывая двухлетний контракт. В октябре он сам вышел, в ноябре начался диалог, когда его опускали в АХЛ. Затем его подняли в НХЛ, он начал играть. Но, даже играя в НХЛ, он готов был вернуться. Сложились определенные обстоятельства, он поблагодарил и сказал, что не поедет. Продолжим диалог, мы с ним на связи», – заявил Марат Валиуллин.

Перебор с форвардами «Ак Барса» никуда не делся, но учитывая травму Дмитрия Яшкина, ставшего негласной заменой Воронкову, и расстроившуюся игру Радулова, аренда до конца сезона могла бы действительно стать удачным решением для «Ак Барса». Но Воронков успешно играет в НХЛ и вряд ли откажется от своей мечты.