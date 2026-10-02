Уход за собой по-казански: мужчины тратят до 3 тысяч в месяц на косметику

Мужской уход давно вышел за рамки бритвы и одеколона. SOKOLOV Beauty в опросе выяснил, как казанские мужчины на самом деле ухаживают за собой: какими средствами пользуются, сколько на это тратят и чье мнение оказывается решающим при выборе косметики.

Большинство опрошенных мужчин (73%) уверены, что сегодня уделяют уходу за собой заметно больше внимания, чем раньше, а 27% не видят перемен. При этом собственную рутину большинство описывает сдержанно. Регулярно пользуются несколькими средствами по уходу 19% мужчин, чаще всего (28%) они признаются, что используют лишь базовые средства вроде крема для лица. Еще 24% берутся за уход по необходимости, 12% вообще не ухаживают за кожей, а 17% полагаются на то, что купила или подарила жена, девушка или мама.

Из средств, которыми мужчины пользуются регулярно, чаще всего в ходу уход после бритья (45%), крем для лица (40%) и гель или пенка для умывания (39%). Шампунь против перхоти используют 34% опрошенных, крем для рук — 28%. Более узкие форматы вроде SPF или скраба входят в привычный набор лишь у 15%.

За новинками мужчины чаще всего следят самостоятельно — так ответили 40% опрошенных. Влияние партнерши остается заметным: 32% узнают о средствах от девушки или жены, 24% ориентируются на советы из соцсетей, а 15% — на рекламу. При выборе уходовой косметики решающими факторами становятся цена (43%) и эффективность (40%), а на рекомендации партнерши опираются заметно меньше — всего 14%.

Хотя бы раз косметикой своей девушки пользовались 36% казанцев. Один-два раза так делали 27%, а регулярно к чужой косметичке прибегают 7%. Чаще всего в такие моменты в ход идут шампунь или кондиционер (70%), крем для рук (52%) и крем для лица (47%), а на декоративную косметику решаются единицы — всего 5%.

Само понятие ухода за собой мужчины трактуют широко. Для 64% это в первую очередь регулярная стрижка, для 44% — базовая гигиена, а 41% причисляют сюда поддержание хорошей физической формы. Пользоваться парфюмом к уходу за собой относят 35% опрошенных, а уходовую косметику в это понятие включает лишь 16%.

Что касается бюджета, типичные месячные траты на уход у большинства укладываются в 1 000–3 000 рублей — это самый популярный диапазон (36%). Еще 19% тратят от 500 до 1 000 рублей, а больше 10 000 рублей в месяц на собственный уход готовы выделять лишь 5% мужчин.