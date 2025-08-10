Уход за молодыми елями акции «Сад Памяти» продолжается в Татарстане

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Сотрудники Госкомитета РТ по тарифам уделяют особое внимание уходу за молодыми елями, которые были высажены весной в ходе Всероссийской акции «Сад Памяти». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета.

Регулярные заботливые мероприятия способствуют успешному укоренению и укреплению саженцев.

В этом году, отмечая 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества, представители Госкомитета присоединились к масштабной патриотической инициативе, высадив хвойные деревья в память о героях, отдавших жизни за свободу Родины.

Участники акции подчеркнули, что это не только экологический проект, но и возможность для каждого внести личный вклад в сохранение памяти о подвигах наших предков. Каждое посаженное дерево символизирует продолжение жизни и связь между поколениями.