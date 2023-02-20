Уход Сайманова и отмашка топить «Рубин» в болоте: кто столкнул клуб в долговую яму?

Уход Рустема Сайманова из «Рубина» запустил за собой вал требований к клубу по долгам со стороны различных агентов и посредников

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Дали отмашку или «так совпало»?

Уход Рустема Сайманова из «Рубина» запустил за собой вал требований к клубу по долгам со стороны различных агентов и посредников. За февраль Российский футбольный союз (РФС) уже дважды выпустил новость про наложение запрета на регистрацию новых футболистов на казанскую команду. Эти жалобы коснулись переходов десяти игроков, в том числе Хван Ин Бома, Карла Старфельта, Михаила Костюкова, Виталия Лисаковича, Джордже Деспотовича, Сеада Хакшабановича, Мицуки Сайто, Олега Шатова и Александра Ломовицкого.

Во всех этих делах примерно одна и та же структура требований. Посредники хотят получить от «Рубина» выплаты по давно прошедшим трансферным сделкам. Это касается услуг по осуществлению трансфера и подписанию футболистом контракта с клубом. Например, посредник в лице компании Joint Industries Limited Partnership вспомнил вдруг о долгах, которые возникли еще несколько лет назад. В частности, по договорам от 1 августа 2020 года за переход Хван Ин Бома, от 10 декабря 2020 года за контракт с Костюковым и от 28 июня 2020 года за сделку по Деспотовичу. Также они обратились в РФС еще по ряду подобных дел.

Некоторые из жалоб тянутся с очень давнего времени. Тот же агент Агеев обращался в РФС с сентября прошлого года, но был тогда скорее исключением. А некоторые из претензий возникли к «Рубину» на фоне слухов о возможном уходе клуба от долгов путем создания нового юридического лица. К подобным делам можно отнести претензию Солтмурада Бакаева, который, по нашим сведениям, пожаловался в РФС, боясь остаться без премиальных за прошлый сезон.

Как бы то ни было, череда жалоб на «Рубин» невольно наталкивает на мысль: возможно, старое руководство дало отмашку своим давним партнерам на выпрашивание долгов после своего ухода. Или же сами агенты восприняли уход Сайманова как зеленый свет для требований о возврате долгов.

Некоторые из претензий возникли к «Рубину» на фоне слухов о возможном уходе клуба от долгов путем создания нового юридического лица. К подобным делам можно отнести претензию Солтмурада Бакаева Фото: rubin-kazan.ru

Бенефициары европейских сделок и теневые агенты

Из всех посредников, выбивающих долги из «Рубина», особенно выделяется один с иностранным названием. Joint Industries Limited Partnership (JILP). Эта компания зарегистрирована в Шотландии в качестве партнерства с ограниченной ответственностью. Подобная регистрация позволяет не платить налог на прибыль, а некоторым и вовсе уйти от дополнительных налогов. Эта компания-посредник уже не раз была замечена в спорах с российскими клубами. Из-за них совсем недавно пострадали «Химки», которым также был установлен запрет на регистрацию новичков.

Пару лет назад «Матч ТВ» писал про фантастические агентские «Локомотива», которые, сотрудничая с JILP, выписывали последним огромные суммы вознаграждения. В том материале, к примеру, есть детали перехода узбекистанского полузащитника Жалолиддинова, где сумма вознаграждения посредника составила 654% от суммы трансфера.

При этом в ФИФА и РФС установлены рекомендованные суммы вознаграждения, которые плавают от 3 до 10 процентов валового дохода футболиста или суммы трансферного контракта. Но в этой норме есть лазейка. Клубы сами нанимают посредника, которому имеют право платить сколько угодно, без оглядки на рекомендации ФИФА и РФС.

В тексте фигурировал и переход Лисаковича. За сделку с белорусским форвардом шотландская компания получила 150 тысяч евро. 9 из 13 трансферов, представленных «Матч ТВ», оказались проведены через JILP.

Конечными бенефициарами данной шотландской компании являются Юрий Зайцев и Михаил Прокопец, известные в России спортивные юристы. JILP несколько лет был проводником сделок российских клубов с иностранными футболистами. По регламенту РФС раньше для аккредитации агенты должны были платить 10 млн рублей, что для многих посредников являлось неподъемной суммой. Чтобы уйти от платежа, они оформляли трансфер через тех же шотландцев за процент от суммы сделки. С января 2021 года эта норма регламента перестала работать, а цена аккредитации снижена до символических 50 тысяч рублей. Однако клубы продолжили оформляться через JILP.

После отмены этой нормы «Рубин» успел провести через шотландцев как минимум сделки по аренде Мицуки Сайто и подписанию Михаила Костюкова. Японец в итоге долго не мог попасть в заявку команды, находясь в расположении клуба. А переход россиянина, который фигурирует в списке по долгам, и вовсе был оформлен по свободному трансферу.

Пару лет назад «Матч ТВ» писал про фантастические агентские «Локомотива», которые, сотрудничая с JILP, выписывали последним огромные суммы вознаграждения. В тексте фигурировал и переход Лисаковича Фото: rubin-kazan.ru

Вначале спонсировали клуб, а сейчас просят вернуть деньги?

В деле о долгах любопытен тот факт, что российская юридическая фирма «Сила», принадлежащая Зайцеву и Прокопцу, одно время даже спонсировала «Рубин». В июне 2019 года на официальном сайте клуба было опубликовано заявление, в котором говорится о начале сотрудничества с новым спонсором. Там же Сайманов признает, что давно работает с этой компанией.

«С компанией SILA нас связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Эти ребята, безусловно, лидеры в сфере юридический услуг в спорте. Мы рады, что теперь помимо сотрудничества в сугубо юридической плоскости, мы пошли дальше – SILA стала и нашим спонсором. С таким партнером мы чувствуем себя как за каменной стеной», – цитирует Сайманова официальный сайт клуба.

Отношения экс-президента «Рубина» с Зайцевым и Прокопцом действительно давние. Самое известное из их сотрудничества – дело Сердара Азмуна. В 2016 году иранец самовольно перешел в «Ростов» к тренеру Курбану Бердыеву и его тогдашнему соратнику Сайманову. «Рубин» начал судебное разбирательство с ростовчанами, которых в судах защищали Зайцев и Прокопец. В итоге «Ростов» выиграл, а сразу после этого в апреле 2017 года юристами была создана шотландская компания JILP. Еще через несколько месяцев Сайманов вернулся в «Рубин».

Таким образом, получается абсурдная ситуация. Спонсировавшая клуб компания фактически наращивала прибыль на сотрудничестве с «Рубином». Теперь, спустя годы, просит выплатить им деньги за работу. Особенно смешно на этом фоне читать сообщения о том, что агенты, якобы боялись жаловаться на Сайманова и поэтому обратились в РФС только после его ухода из «Рубина». В этой ситуации было бы очень интересно посмотреть детали того спонсорского договора между клубом и компанией «Сила».

Не секрет, что большинство трансферов «Рубина» в заключительный период правления Сайманова были организованы через Кристиана Эмиле, агента Леонида Слуцкого Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» Сайманова много тратил на агентов

«Рубин» во времена Сайманова вообще отличался особой любовью к агентам. Последние три отчетных периода казанцы входили в топ-5 российских клубов по расходам на агентские вознаграждения.

Для разбора любопытен отчет за 2020 год, опубликованный пресс-службой РФС. В тот период были оформлены сделки по покупке Ивана Игнатьева (7 млн евро – здесь и далее цены от портала Трансфермаркт, – прим. Т-и), Хван Ин Бома (2,5 млн), Оливера Абильдгора (2 млн), Дарко Йевтича (500 тыс.) и Солтмурада Бакаева (300 тыс.). Всего за тот год «Рубин» в графе агентских выплат указал 370 млн рублей, что было третьим показателем по РПЛ. Как минимум по двум из этих сделок комиссионные оказались в итоге невыплаченными.

В 2021 году «Рубин» вошел в топ-5 самых щедрых клубов России по выплатам агентам. Согласно отчету от РФС, за этот период казанцы заплатили чуть выше 3,2 млн евро. В том году клуб приобрел Андерса Дрейера (7 млн евро), Хакшабановича (6,5 млн евро), Монтассара Тальби (900 тыс евро), Леона Мусаева (500 тыс евро), арендовал Сайто, Германа Онугху и подписал свободных агентов Костюкова, Алексея Грицаенко, Владислава Игнатьева и Константина Нижегородова.

Не секрет, что большинство трансферов «Рубина» в заключительный период правления Сайманова были организованы через Кристиана Эмиле, агента Леонида Слуцкого. Об успешности трансферной работы этих товарищей разговор отдельный. Здесь возникает вопрос: сколько в реальности тратили в Казани на агентов, если по большинству из трансферных сделок выплаты до сих пор не произведены? В клубе записывали их в расходы до уплаты или же приведенные в отчетах РФС суммы в реальности должны быть выше из-за не учтенных долгов? Ответа на них мы вряд ли когда-либо получим. Ведь Сайманова и Слуцкого в «Рубине» уже нет. Теперь новому менеджменту клуба предстоит разобраться во всех этих вопросах.