Уход Кузнецова из СКА, Крылов в «Куньлуне» и странное продление Окулова. Обзор недели КХЛ

До завершения «регулярки» КХЛ еще почти три недели, а уже сейчас ощущается накал, близкий к уровню плей-офф. Из состава СКА таинственно исчезает очередная звезда, Омск продолжает удивлять длинными и жирными контрактами, не считаясь с рисками, а «СИБУР» готовится возродить в КХЛ еще один топ-клуб. Подробнее – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба ХК СКА

Крылов и большие деньги для «Куньлуня» от «СИБУРа». А как же «Нефтехимик»?

Удивительно, но главная новость минувшей недели на просторах КХЛ пришла не из топ-клубов, а возможно из стана самой ненужной команды лиги на этот момент – «Куньлунь Ред Стар». В начале недели инсайдер Алексей Шевченко вкинул информацию, что именно через условно китайскую команду вернутся в большой хоккей бывший руководитель «Авангарда», приведший его к Кубку Гагарина, Александр Крылов.

Другие источники подхватили и добавили еще большими деталями возможного будущего топ-трансфера на уровне руководства. Источники заявили, что под проект Крылова спонсор «Куньлуня», холдинг «СИБУР» готов выделить большие средства – 900 миллионов только на зарплаты будущих игроков.

Очевидно, что в КХЛ устали мириться с абсолютной бессмысленностью существования проекта, который задумывался как китайско-российский мостик на спортивном попроще. От изначальной задумки приобщить КНР к мировому хоккею через участие его команды во второй международной лиге мира не осталось практически ничего. «Ред Стар» сегодня базируется в Подмосковье а не в Поднебесной, это по-прежнему команда с самой низкой посещаемостью, а в самом Китае, похоже, даже не подозревают, что в российской хоккейной лиге есть команда, которая по идее представляет там Китай.

Александр Крылов с его опытом преобразования «Авангарда» в медийную конфетку, о которой почти три года говорили не умолкая, способен перезагрузить проект и запустить его уже в качестве по-настоящему китайской команды, которая бы базировалась на Родине. Крылов уже успел высказался, что «Куньлунь» должен играть в КНР.

Однако, в таком случае возникает вопрос: а почему «СИБУР» решил вдруг так вложиться в проект, который даже не российский, и не логичнее ли было бы именно Китаю взяться за свою команду в международной лиге. Российскому же холдингу сосредоточиться, например, на «Нефтехимике» из Нижнекамска, где у компании базируется большое количество заводов.

Окулов еще на три года в Омске

Сложно относиться к этой истории однозначно положительно или однозначно отрицательно. С одной стороны, Константин Окулов круто реанимировал свою карьеру после перехода в омский «Авангард». Он стабильно идет по графику очко за игру и стал одним из ключевых винтиков линии атаки команды Ги Буше.

После крайне нестабильных последних сезонов в ЦСКА переезд был единственным выходом из сложившейся ситуации. Игрок то ведь талантливый и при переезде из «Сибири» в Москву ему прочили и дальнейшее продолжение карьеры за океаном по примеру Кирилла Капризова.

Однако, Окулов выбрал другой путь. В Москве ему было комфортно, болельщики любили, а титулы шли непрерывной чередой сезон за сезоном. В такой трясине он и потерял былую прыть и окончательно погряз в нестабильности. Пересидел на одном месте.

Константина принято называть игроком с тонкой душевной натурой. Мол, для хорошей игру ему необходимо вдохновение. Поэтому сразу три года контракта для форварда выглядит как очень рискованный шаг со стороны «Авангарда». Как бы омичи не наступили на те же грабли, ведь хоккеист после одного-двух удачных сезонов также может начать хандрить. Тем более в сибирском городе, который даже близко не Москва по уровню инфраструктуры и развлечений.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

Второй сомнительный вопрос – финансовый. По информации инсайдера Михаила Зислиса, зарплата хоккеиста составит 85 миллионов рублей в год. Не так давно в Омске уже серьезно подскользнулись на такой щедрости, когда решили дать длинный контракт Владимиру Ткачеву на баснословную сумму в 600 миллионов за пять лет. А в итоге форвард получил травму еще до начала сезона и неизвестно, каким он вернется на лед.

Кузнецов в СКА всё?

Также продолжается животрепещущий сюжет и в Питере, где место в составе потерял главная звезда команды Евгений Кузнецов. Вряд ли мы узнаем истинные причины происходящего (по крайней мере до окончания карьеры хоккеиста в КХЛ), но теорий накопилось множество.

В медиа поначалу расползлась информация, что уже по традиции в раздевалке больше нет шкафчика с именем Евгения, что можно считать клеймом для форварда – обычно это означало, что Роман Ротенберг разочаровался в хоккеисте. Первоначально журналист Павел Лысенков утверждал, что Кузнецов «впал в депрессию» из-за того, что произошло после возвращения в Россию. Якобы он ждал, что его тут встретят как божество, но реальность оказалась суровее – он столкнулся с критикой со стороны фанатов и пользователей интернета. А также его стало напрягать непонятное судейство. В свою очередь, «Спорт-Экспресс» утверждал, что хоккеист может больше не сыграет за СКА не из-за состояния здоровья, а из-за проблем в отношениях с тренерским штабом

Однако позже питерский клуб выкатил свою версию событий. Якобы Кузнецов просто получил повреждение, и СКА вместо расторжения контракта будет его лечить. При этом Роман Ротенберг не знает, появится ли Кузнецов на льду в нынешнем сезоне.

Сам Кузнецов поддержал версию с повреждением, рассказав о своих симптомах:

«Усталость, тошнота, головокружение – не хочу верить, что это второе сотрясение подряд. Становится лучше, начинаешь крутить велосипед – опять бьет в голову», - рассказывал форвард.

Фото на анонсе материала: пресс-служба ХК СКА