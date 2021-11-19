Ухаживающие за инвалидами I группы смогут получить дополнительный отпуск

Ухаживающие за инвалидами первой группы смогут получить дополнительный отпуск. Соответствующий закон, подписанный Президентом России Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации.

Благодаря документу, работники, осуществляющие уход за инвалидами первой группы, каждый год смогут дополнительно брать отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения зарплаты в удобное для них время.

Законодатели объяснили, что новация поможет улучшить жизнь граждан с ОВЗ и предоставит заботящимся о них родственникам возможность использовать дополнительные выходные дни, передает РИА Новости.