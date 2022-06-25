Уха, игры и гадания: в Тетюшском районе РТ прошел мордовский праздник «Валда Шинясь»

Сегодня в Тетюшском районе Татарстана состоялся праздник мордовской культуры «Валда Шинясь». Гостей баловали блюдами национальной кухни, а также подготовили тематическую программу, отражающую весь богатый колорит мордовского этноса.

«В Год культурного наследия народов Российской Федерации очень важно сохранять те традиции, которые есть у нашего народа. Мы живем на многонациональной земле. В Республике Татарстан проживает более 173 представителей национальностей. Огромное спасибо старшему поколению, которое передает эти традиции молодежи, бережно сохраняя и транслируя их», — рассказала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

На протяжении многих лет республика является регионом, где в дружбе и согласии проживают представители разных народов. Татары, русские, чуваши, удмурты, марийцы, башкиры — это лишь часть многонационального «букета». По словам Адгамовой, каждый народ самобытен по-своему, но, несмотря на различия, духовные скрепы объединяют их, и ярким подтверждением этого стал «Валда Шинясь».

«Тетюшский район — это многонациональный народ, ведь из года в год мы проводим татарский Сабантуй, русскую Масленицу, чувашский Чуклеме. А сегодня мы на мордовском фестивале „Валда Шинясь“. Мы с уважением и восхищением относимся к каждому народу», — отметил глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов.

Одна из главных традиций мордовского празднества — ярмарка народных промыслов. Этот год не стал исключением. Тетюшские мастера представили публике уникальные изделия из дерева, традиционные мордовские куклы, украшения и вкусные угощения — пастилу и мед.

«Есть как куколки в русском народном костюме, так и в национальной мордовской одежде. Вот эти куколки, например, мы сделали вместе с моими учениками из глины. Эти куклы являются символом мордовской культуры, уважение к которой мы передаем и нашим детям», — рассказала участница ярмарки Галина Глотова.

Также внимание гостей празднества привлекло мордовское подворье, где посетители познакомились с культурой и бытом финно-угорских народов, а также отведали блюда национальной кухни, в том числе аппетитную рыбацкую уху.

Помимо вкусных угощений, для посетителей была организованы народные забавы и игры, конкурсы для детей. В то время как девушки гадали на любовь, мужчины соревновались в поднятии бревна и толкании на дальность.

Продолжился праздник выступлением самодеятельных творческих коллективов из районов Татарстана и соседних регионов. На сцене выступили множество коллективов, радуя зрителей самобытными костюмами, народными напевами, хореографическими композициями и знакомя с мордовскими мифологическими персонажами и эпическими героями.

«Этот праздник традиционно объединяет все народности. Каждый фестиваль несет свою культуру. Мы должны знать не только свою культуру, но и чтить культуру других народов. Бережно относится к каждому этносу. И конечно же, мы не должны оставаться в стороне, когда проходят праздники других народов. Ведь когда человек больше просвещен, тем он богаче», — поделилась руководитель МБУДО Центр эстетического воспитания детей «Тяштене» Анна Тишкина.

Завершающим аккордом фестиваля стало выступление театра песни «Росичи» из Саранска.

«Валда Шинясь» объединяет в себе два основных субэтноса мордовского народа (эрзю и мокшу), а также уникальную этнографическую группу мокшан — каратаев, проживающих в Камско-Устьинском районе. Праздник считается главным объединяющим событием мордовского народа, проживающего в РТ и за ее пределами.