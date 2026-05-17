UX-дизайн и SMM: эксперт Иваненко рассказала, какие профессии подходят зумерам

Поколение зумеров может наиболее успешно реализовать себя в цифровых профессиях и в сферах креативной экономики. Об этом ТАСС рассказала кандидат психологических наук, доцент Президентской академии Кристина Иваненко.

По ее словам, лучше всего представители поколения Z проявляют себя в цифровой среде – в UX-дизайне, продуктовой аналитике, разработке и работе с искусственным интеллектом. Иваненко отметила, что они с раннего возраста привыкли к цифровым интерфейсам и часто интуитивно понимают логику поведения пользователей.

Также эксперт рекомендовала обратить внимание на креативную экономику: SMM, видеопродакшн, дизайн и копирайтинг. Она пояснила, что для зумеров характерен короткий цикл работы «идея – результат – реакция», который хорошо совпадает с их образом мышления.

Кроме того, представители поколения Z могут успешно развиваться в психологии, коучинге и сфере HR. Иваненко подчеркнула, что это первое поколение, для которого открытое обсуждение эмоций является нормой, и это влияет на их профессиональную деятельность.

Отдельно она выделила социально-экологические направления – ESG, экологию и устойчивое развитие.