Уволить Билла нельзя, оставить. Судьбоносный цугцванг для Валиуллина в «Ак Барсе»

Регулярные чемпионаты при Зинэтуле Билялетдинове у «барсов» редко бывали безупречными, а первая строчка в таблице никогда не ставилась во главу угла

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кризис «Ак Барса» все больше похож на систематический

Проблемы, которые в «Ак Барсе» накопились к середине чемпионата, все больше наводят на мысль, что одних лишь трансферных усилений для выправления ситуации будет маловато. Команда не выглядит единым механизмом, который способен перемолоть оппонентов в Кубке Гагарина.

Да, регулярные чемпионаты при Зинэтуле Билялетдинове у «барсов» редко бывали безупречными, а первая строчка в таблице никогда не ставилась во главу угла. Была, например, довольно слабая регулярка в исполнении «Ак Барса» во второй чемпионский сезон в 2010 году. Но такого, чтобы казанский топ-клуб с его составом дважды за сезон уступал андердогам, – такого припомнить не получается. Подобные результаты дают основание полагать, что дело далеко не в отсутствии тех или иных игроков, а в систематической коррозии.

Как бы крамольно это не звучало, сейчас становится очевидно – прошлогоднее удачное возвращение в команду Зинэтулы Хайдяровича было обусловлено несколькими факторами, которые постепенно перестают работать. Во-первых, Билл с его рассудительной и уважительной манерой общения с хоккеистами сыграл на контрасте у игроков по сравнению с эмоциональным, а порой излишне агрессивным Олегом Знарком.

Билл с его рассудительной и уважительной манерой общения с хоккеистами сыграл на контрасте у игроков по сравнению с эмоциональным, а порой излишне агрессивным Олегом Знарком Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зинэтула Билялетдинов «спустился в раздевалку», когда в коллективе был полнейший хаос и раздрай. Хоккеисты конфликтовали как друг с другом, так и с самим наставником (Александр Бурмистров даже поплатился за это местом в команде). На контрасте «барсы» успокоились, сплотились вокруг уважаемой фигуры и добежали до седьмого матча финальной серии с ЦСКА.

Дистанция показывает – Биллу тяжело завести старые механизмы

Другое дело – протяженная дистанция, когда с каждым отдельным игроком нужно закладывать в подготовку к сезону все нюансы, учитывая длинный календарь. Работать с каждым хоккеистом персонально – вести психологические и мотивационные беседы. Искать правильные слова перед каждым новым матчем, а также вносить коррективы в тренировочный процесс.

И дистанция показывает, что Зинэтула Билялетдинов пока так и не может завести в себе старые механизмы, чтобы начать работать как раньше.

Пару дней назад «Ак Барс» собрал журналистов, чтобы показать, как команда проводит работу на тренировках Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пару дней назад «Ак Барс» собрал журналистов, чтобы показать, как команда проводит работу на тренировках. И главный тренер в общении со СМИ выделял какие-то частности: игра в большинстве или игра в атаке. Но это больше похоже на попытку вылечить перелом ноги эластичным бинтом.

«Обращаю внимание больше на наши проблемы, которые возникали в играх. Поэтому у нас была возможность еще поработать и исправить свою игру. Это в первую очередь реализация и игра в зоне атаки», – признался наставник «барсов».

Почему увольнение Билялетдинова будет плохим решением?

Вопрос об отставке заслуженного наставника сегодня на повестке не стоит. Во всяком случае, официально. И это неудивительно.

Очевидно, что сейчас, после пройденного экватора в регулярном чемпионате, резких движений делать никто уже не станет. Снести существующую систему можно легко и быстро. А вот построить что-то новое и конкурентоспособное, да так, чтобы побороться за Кубок, – задача уже практически невыполнимая.

Вопрос об отставке заслуженного наставника сейчас на повестке не стоит. Во всяком случае, официально Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зинэтулу Хайдяровича приглашали остаться буквально всей Казанью, а Раис Татарстана Рустам Минниханов уговаривал специалиста еще в мае при чествовании команды. Расставаться с тренером, подарившим клубу лучшие годы в его истории прямо посередине сезона, выглядело бы как минимум некрасиво. А как максимум – непорядочно и гнусно.

В Татарстане так не принято. Тут не принимают резких импульсивных решений. Отставка Олега Знарка в разгар сезона – исключение из правил. Других увольнений из «Ак Барса» по ходу чемпионата во времена выступлений в КХЛ не было никогда.

Взвешенный подход и уважительное отношение к специалистам – важнейший фактор политики флагмана татарстанского хоккея, как и в республике в целом. Билялетдинов останется до тех пор, пока сам не скажет, что больше не готов.

Ставки сделаны высокие. Будет ли спрос с Валиуллина за «дрим-тим»?

При этом следует понимать, что если Зинэтула Хайдярович не найдет способа перестроить команду и сделать ее машиной для побед, «Ак Барс» сильно рискует даже не повторить прошлогодний результат, а остановиться на ранних стадиях плей-офф. А это, в свою очередь, означает лишение постов не столько для главного тренера, сколько для нескольких людей в руководстве клуба.

Нынешний сезон – определяющий. Именно с Марата Валиуллина, который два сезона подряд собирал «дрим-тим», и будет спрос Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нынешний сезон – определяющий. Ставки сделаны высокие, а деньги в сборную звезд – пусть и возрастных – вложены немалые. Именно с Марата Валиуллина, который два сезона подряд собирал «дрим-тим», и будет спрос.

Но нужно сразу оговориться, что спускать всех собак на генменеджера не стоит. Вопрос возвращения того же Билялетдинова, к примеру, был поднят уровнем сильно выше. Понятно, что после прошлогоднего взрывного скачка все рассчитывали, что всё повторится. Кризиса ничего не предвещало. А вот неоднозначная трансферная кампания с приобретением именитых звезд, которые не подошли тренеру, действительно не может идти Валиуллину в плюс.

Так или иначе, в сложившейся ситуации остается надеяться, что кризис будет пройден, а Зинэтула Хайдярович закончит свое третье пришествие в клуб на мажорной ноте. Время для нормализации ситуации есть, а нынешняя пауза должна помочь команде перезагрузиться.