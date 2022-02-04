Уволили преподавателя КГМУ, которая оскорбляла студентов на экзамене

В Казанской государственном медуниверситете завершилась служебная проверка, организованная после обращения студентки 2-го курса. Девушка рассказала, что во время экзамена по дисциплине «гистология» преподаватель вела себя некорректно, оскорбляла и унижала студентов.

«По итогам проведенной служебной проверки прекращены трудовые отношения с преподавателем Шаймардановой. Также разработан комплекс организационно-методических мер, направленный на предупреждение возникновения подобных ситуаций», – прокомментировали в пресс-службе вуза.