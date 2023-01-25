УВКПЧ ООН известно о видео с пытками над российскими военнопленными

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека известно о видео, которое представила Россия и на котором запечатлены случаи нарушения прав человека украинскими военными в отношении российских пленных. Об этом рассказала пресс-секретарь управления Равина Шамдасани, передает РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич показала видео, показывающее насилие и казни, совершенные солдатами ВСУ в отношении российских военнопленных.

«Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые Управление уже проанализировало и включило в различные отчеты», — заявила Шамдасани.

По ее словам, глава миссии УВКПЧ по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине затронула ряд из этих случаев на брифинге для прессы в Женеве 15 ноября. Шамдасани также заявила, что верховный комиссар публично комментировал одно из видео в ноябре.

«[Власти] Украины предоставили нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека доступ к российским военнопленным в официальных местах интернирования, и таким образом мы смогли конфиденциально поговорить с военнопленными и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека», — добавила она.

По ее словам, управление регулярно проводит встречи с украинскими властями по этим и другим вопросам.

Шамдасани напомнила, что в отчете УВКПЧ, составленном за первые 6 месяцев конфликта, сообщалось о 50 случаях пыток или различных форм жестокого обращения с военнопленными со стороны украинских солдат.