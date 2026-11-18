Фото: metallurg.ru

Нападающий Евгений Кузнецов, двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею, опубликовал в своем Telegram-канале фотографию за рулем машины и анонсировал свое появление на арене одной из команд КХЛ в среду.

«Я еду! Увидите меня на одной из арен команды КХЛ», — написал хоккеист.

Кузнецов стал свободным агентом в КХЛ после того, как в октябре расторг контракт с «Сибирью» по соглашению сторон из-за болезни отца.

Ранее агент 34-летнего форварда Шуми Бабаев сообщил «Матч ТВ», что его клиент в ближайшее время может подписать соглашение с одним из клубов КХЛ.

В среду, 18 ноября, в КХЛ запланированы матчи «Авангард» — «Адмирал», «Салават Юлаев» — «Барыс», «Северсталь» — «Сочи», «Шанхайские Драконы» — «Амур» и ЦСКА — «Локомотив».

Кузнецов — обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз» и двукратный чемпион мира. Помимо «Сибири», в КХЛ он выступал за челябинский «Трактор», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург» и «Салават Юлаев».