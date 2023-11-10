«Увидим мировой уровень»: Казань примет турнир по спортивной гимнастике Россия – Китай

С 22 по 25 ноября в центре спортивной гимнастики в Казани пройдет турнир между юниорскими сборными России и Китая. Будут разыграны 14 комплектов наград по всей программе. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«Спортивная гимнастика – один из популярных видов спорта в Татарстане, даже в сборной России в лидерах есть представители республики. И на этих соревнованиях выступит спортсмен из нашего региона Матвей Занин. Россия и Китай – давние стратегические партнеры. Надеюсь, этот проект приживется, и в будущем мы сможем пригласить и основную сборную Китая к нам», – отметил спикер.

Изначально планировалось устроить именно турнир между основными сборными двух стран, однако Китай решил не рисковать перед грядущей Олимпиадой. В то же время есть планы о том, что в 2024 году юниорская сборная России нанесет ответный визит в Поднебесную, где будет повторение казанского турнира, добавил президент Федерации спортивной гимнастики Марат Бариев.

«В силу того что наши гимнасты лишены международных стартов, было сделано предложение Китаю о проведении этих соревнований. Правда, мы планировали участие первых сборных. На будущий год при успешном старте проекта ответные соревнования пройдут уже в КНР. Команда к нам приедет очень сильная, трое среди них – участники первенства мира. Думаю, что многие из тех, кто приедет в Казань, будут участниками Олимпийских игр через пять лет», – пояснил Бариев.

Он напомнил, что на сегодняшний день сборные России, Китая и Японии – ведущие в направлении спортивной гимнастики, поэтому в Казани будет зрелище мирового уровня. Однако вход на соревнования при этом будет свободным.

«Сборные Китая и России – это великие сборные в мировой спортивной гимнастике, и наблюдать за соревнованиями юниоров очень интересно. На данном турнире будут разыграны 14 комплектов наград. Думаю, что мы увидим уровень мирового помоста как среди девушек, так и среди юношей. Мы будем наслаждаться красивой гимнастикой», – согласилась главный судья Международных соревнований по спортивной гимнастике Россия – Китай, доцент кафедры, заведующий кафедрой «Теории и методики гимнастики» ПГУФКСиТ, мастер спорта России по спортивной гимнастике Любовь Ботова.

При этом формат соревнований будет несколько отличаться от классического. Обычно в каждой дисциплине страну представляют по два спортсмена. Но так как на турнире в Казани будет только две страны, было принято решение увеличить это число до трех, чтобы борьба за медали шла до последнего, а никто из участников не мог получить награду по остаточному принципу.

Напомним, соревнования по спортивной гимнастике между юниорскими сборными России и Китая пройдет в центре спортивной гимнастики в Казани с 22 по 25 ноября, вход для зрителей свободный.