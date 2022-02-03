«Увидеть реальную работу»: в Лениногорске высадился медицинский десант

Студенты-медики из регионов России приехали на практику в Лениногорск. Будущие врачи практиковались на базе Лениногорской ЦРБ. Кроме этого, они выезжали в сельские фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории для обследования и осмотра жителей в рамках диспансеризации. Всем необходимым для практики студентов обеспечила Компания «Татнефть».

«Я отметил для себя компактность и красоту города, а еще доброжелательность жителей»

Как сообщает газета «Нефтяные вести», вопрос о необходимости привлечения в регионы студентов был затронут на Общественном совете «Татнефти» в Лениногорске в июле прошлого года.

В субботу студенты побывали в школах. В беседах с педагогами и школьниками затронули темы зимнего детского травматизма, профилактики ОРВИ и оказания первой помощи. Финишной прямой стала работа на вызовах по обслуживанию населения.

«Когда мы приехали в Лениногорск, я отметил для себя компактность и красоту города, а еще доброжелательность жителей. Медработники очень хорошо к нам относятся — встречали как звезд. Это меня очень впечатлило! А самое главное, мы помогали людям, медперсоналу. Приехать сюда работать по окончании учебы — для меня неплохой вариант. Не люблю пробки, большие города и шум. Только самые лучшие впечатления о медкадрах Лениногорска. И огромный плюс — возможность получить жилье. Не в каждом городе это есть», — говорит Ибрахим Ал-Саади (родом из Ирака), студент-пятикурсник МГУ имени Н. П. Огарева.

«Это уникальная возможность для будущих врачей увидеть реальную работу в районах»

Впервые выехала со студотрядом Алина Жертаева, студентка Оренбургского медколледжа. «Уже в Казани я почувствовала гостеприимство. А когда приехали в Лениногорск, нас окружили заботой. Главврач ЛЦРБ всегда открыт для общения, спонсоры обеспечивают всем необходимым. Это очень ценно», — поделился будущий фельдшер.

Денис Семенов из Казанского медколледжа подумывает о том, чтобы приехать сюда работать врачом анастезиологом-реаниматологом, ведь условия здесь самые благоприятные.

Вопрос о необходимос­ти привлечения в регионы студентов-медиков затронул главврач ЛЦРБ Рим Амеров на Общественном совете «Татнефти» в Лениногорске. Он отметил, что в районе реализуется проект медицинских студенческих отрядов.

«Я благодарен Компании «Татнефть» и лично генеральному директору Наилю Маганову за то, что этот проект осуществился. Уверен, что он поможет нам в решении кадрового вопроса. Ведь это уникальная возможность для будущих врачей увидеть реальную работу в районах. И для нас, медиков, это, без сомнения, большое подспорье», — сказал главврач Рим Амеров.

Студенты 3-5 курсов мединститутов и колледжей приезжают в район во время каникул. Все вопросы, связанные с практикой студентов, решает Компания «Татнефть». На средства нефтяников закуплено все необходимое для работы студотрядов оборудование. Проживание, питание и транспортировка также организованы при поддержке Компании.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»