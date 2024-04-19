Увидеть монету, решившую возраст Казани: открыта выставка «В поисках невыдуманных царств»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Окаменевшие фрагменты животных, которым больше 15 тысяч лет, погребальные маски, ювелирные изделия, керамические изразцы, орудия и сосуды Волжской Булгарии, артефакты средневековых культур, монеты, в том числе древнечешский динарий князя Вацлава, по которому установили 1000-летний возраст Казани… Все это вместе можно теперь увидеть в «Манеже» Казанского Кремля на выставке находок Института археологии имени Халикова Академии наук Татарстана «В поисках невыдуманных царств…».

Выставка приурочена к 10-летию основания Института археологии имени Халикова как самостоятельного научного института Академии наук Татарстана. А также к 30-летию Музея-заповедника «Казанский Кремль» и Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Экспонаты охватывают период от эпохи камня (XV-IX тысяч лет назад) до современной археологии буквально наших дней.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Посетители смогут увидеть фрагменты монументальной христианской архитектуры, утраченной в 1930-е годы: части колонн, пилястр и т.д. воссозданного к 2020 году Казанского собора. И, например, лодку-долбленку XVI века, которую археологи, как ранее сообщал «Татар-информ», нашли в 2021 году при обследовании территории под новое строительство по улице Батурина – под стенами Казанского Кремля.

Последний экспонат из-за хрупкости и острой необходимости консервации увидеть, однако, смогли только гости вернисажа – находку лишь на один день, на открытие выставки, извлекли из пропиточной ванночки в Институте археологии. Сохранилась она в течение пяти веков благодаря нахождению в так называемом мокром грунте. Иссушение находки грозит ее утратой.

«Экспозиционное пространство имеет 60-65% влажности, а для лодки нужно 80-85%. Высушивать лодку ни в коем случае нельзя, поэтому она выставляется с гидрогелем. И ей остро необходима консервация. Любая реставрация – это замедление процесса деградации. Целая команда занимается реставрацией лодки», – рассказала информагентству старший научный сотрудник Института археологии имени Халикова Лина Богатова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Свои экспонаты для выставки помимо Института археологии АН РТ предоставили Музей-заповедник «Казанский Кремль», Болгарский музей-заповедник, музей-заповедник «Остров-град Свияжск», а также частный Музей Казанской иконы, на территории собственника которого и была найдена лодка-долбленка.

«Как президенту Академии наук (с июля 2023 года – прим. Т-и) мне сейчас чаще приходится сталкиваться с различными историческими событиями. Хочу отметить, что и простые исторические факты тоже очень интересны. Я посмотрел выставку. То, что пока нет музея археологии нашего института, – это наша общая недоработка. Этот музей обязательно должен появиться. Из 500 тысяч экспонатов Института археологии здесь находится только 3 тысячи. Мы можем очень большой музей сделать. Это очень познавательно, очень красиво, очень уникально. Наверное, уже к августу мы сделаем этот музей в 3D-формате. Вопросы сохранения, доведения исторической ценности до населения – это ещё одна точка притяжения для туристов по всей России», – сказал президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» С днём памятников и исторических мест первых посетителей выставки поздравил на вернисаже глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Эксклюзивную экскурсию провел директор Института археологии имени Халикова Айрат Ситдиков.

Выставка «В поисках невыдуманных царств…» будет работать в «Манеже» до 10 ноября.