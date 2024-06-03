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Увидеть мир глазами ирбиса через VR: в Казани открыли выставку о снежном барсе
В Казанском Кремле, на территории Пушечного двора, открылась интерактивная уличная выставка «Ирбис. Кошка-невидимка», состоящая из семи уникальных мультитач-объектов, рассказывающих о краснокнижной большой кошке.
Ирбис занесен в Красную книгу, поэтому главной целью экспозиции является привлечение внимания к проблеме исчезновения популяции снежного барса.
Стенды можно обойти за 20 минут: посетители могут услышать рык ирбиса и даже прикоснуться к нему, погладить благодаря новым технологиям. Гостям экспозиции представится удивительный шанс увидеть мир глазами кошки-невидимки — это стало возможным благодаря использованию первого в России шлема виртуальной реальности, который был изготовлен на 3D-принтере и выполнен в виде головы этого животного.
Также организована фотозона, где смогут сфотографироваться на фоне пейзажей национального парка «Сайлюгемский» — это место обитания ирбисов. Выставка будет работать до 30 сентября.
Фото и видео: организаторы выставки
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