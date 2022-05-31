Увидели свет новые книги по эпиграфическим и литературным памятникам Булгарского периода

Сотрудники Института языка, литературы и искусства Академии наук РТ презентовали две новые книги по Булгарским эпиграфическим и литературным памятникам. Сборник «Татарская эпиграфическая традиция. Булгарские эпиграфические памятники XIII-XIV вв.» вышел в двух томах. В книге «Духовное наследие. Поиски и открытия. Письменные памятники Волжской Булгарии» ученые представили уже известные, а также вновь открытые для науки тексты авторов булгарского периода.

По словам руководителя Центра письменного и музыкального наследия «Мирасханэ» ИЯЛИ Ильгама Гумерова, книга «Татарская эпиграфическая традиция. Булгарские эпиграфические памятники XIII-XIV вв.» включает в себя фотографии древних надписей на надгробиях, их текстологическое прочтение, сведения о степени сохранности памятника. В сборник включены до этого не входившие в научный оборот письменные памятники, а также новые, более точные прочтения некоторых уже известных источников.

«К примеру, имя покойного на одном из надгробий было прочитано как „Африканджи“, но позже специалисты сошлись во мнении, что слово читается как „Ургенчи“. Топонимы в именах свидетельствуют о существовавших в те времена связях между странами. Дополнительно мы включили некоторые сохранившиеся в фрагментарном виде источники, которые раньше не учитывались», — рассказал Ильгам Гумеров.

В первую книгу вошли письменные источники, сохранившиеся на территории древнего города Булгар. Самый ранний из обнаруженных памятников датируется 1282 годом. В двух томах представлены около 150 образцов, всего на сегодняшний день насчитывается около 400 булгарских эпиграфических источников.

«Современные технологии помогают расшифровать те или иные эпиграфические надписи. География обнаружения включенных во вторую книгу образцов охватывает регионы, которые считаются территорией государства Волжская Булгария», — рассказал ведущий научный сотрудник ИЯЛИ Азат Ахунов.

Надписи на надгробных камнях — единственные дошедшие от булгарского периода письменные источники, отметили ученые. «Это наша история, наше прошлое, настоящее и будущее. Уделение должного внимания письменным источникам, включение их в научный оборот — это долг наших ученых. Письменные источники говорят о том, что мы народ с древней историей, письменностью», — добавил Ильгам Гумеров.

Директор ИЯЛИ Ким Миннуллин перечислил имена ученых, внесших значимый вклад в изучение эпиграфических памятников. «Взяв за основу труды Шигабутдина Марджани, Ризаэтдина Фахретдина, Николая Калинина, Харуна Юсупова, Гали Рахима, Фарита Хакимзянова, Джамиля Мухамметшина и других, нами в эти новые сборники были включены также до этого не исследованные ими памятники, а также известные, но не опубликованные источники», — сказал Ким Миннуллин.

В качестве примера ученые рассказали о ранее не упомянутых ни в одном источнике стихотворных строках, принадлежащих поэту XII века Абу Али Мухаммаду ибн ас-Саксини, написанных им по случаю наступления месяца Рамазан.

«Компонент в имени „ас-Саксини“ говорит о том, что поэт родился или же творил в городе Саксин, находящемся в Булгарском государстве», — пояснили ученые.

В книге также можно ознакомиться с произведением автора булгарского периода Сулаймана Ибн Дауд Ас-Саксини «Зухрат ар-рийад ва нузхат ал-кулуб ли-л-мирад» (Красота садов и утешение заблудших душ). В сборнике представлены несколько глав из текста в переводе с арабского на русский язык. «О существовании этого произведения писал еще Марджани. Однако полный текст до этого не публиковался. Это довольно сложный текст из ряда религиозно-духовной литературы, он написан на классическом арабском языке того времени», — рассказал Ильгам Гумеров.

В книгу также вошли путевые записи Ахмада Ибн Фадлана «Рисала» («Записка»), труд Тадж ад-дина ал-Булгари по фармакологии «Ат-тирйак ал-кабир» («Большое противоядие») и текст «Сказание о Йусуфе» поэта Кул Гали.