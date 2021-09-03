Вышла в свет третья книга башкирского писателя Айгиза Баймухаметова на татарском языке

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Сегодня в Союзе писателей Татарстана презентовали книгу башкирского писателя Айгиза Баймухаметва на татарском языке. Писатели из Татарстана отмечают, что он «известен тюркскому миру наравне с Мустаем Каримом».

Третья книга Айгиза Баймухаметова на татарском языке — «Нахак» — стала шестым по счету изданием в серии «Библиотека «Казан утлары».

На презентацию книги приехал сам автор. Первый экземпляр книги Айгизу Баймухаметову вручил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Идея издания книги принадлежит Шамилю Садыкову. Он сказал, что есть такой писатель, которого очень любят татары, давайте его издадим», — рассказал главный редактор журнала «Казан утлары» Рустам Галиуллин.

«Ранее в „Казан утлары“ мы напечатали повесть Айгиза Баймухаметова „Дети улиц“. Признак хорошего произведения — в нем бывают ошибки. Потому что и корректор, и редактор так увлекаются чтением, что уже не замечают их. А второй признак — это отзывы, люди начинают звонить. Мы не сомневаемся, что эта книга станет такой же популярной», — сказал Галиуллин.

«Я слежу за творчеством Айгиза Баймухаметова. Мне приходилось, как старшему коллеге, писать послесловие для его изданной в Уфе книги. Может быть, он и не нуждается в нашем благословении, но то, что он обратился с такой просьбой, указывает на интеллигентность автора. Это говорит о том, что Айгиз — большой писатель, благодарный, адекватный», — напутствовал председатель Союза писателей Татарстана Ркаиль Зайдуллин. Он также поблагодарил «Татмедиа» за начатую им серию книг в удобном для читателя формате. «Не поддаваясь нашему давлению, выпускайте читаемые вещи», — сказал писатель.

«Писатели с давних времен были главным посредником между народами. Айгиз — один их редких башкирских писателей. Считаю, что он продолжает традиции великих. Если в 20-м веке гостями в Казани были такие большие писатели, как Мустай Карим, то эту традицию сейчас продолжает наш удалой джигит Айгиз», — сказал Газинур Мурат.

Он подчеркнул, что произведения Айгиза Баймухаметова — это также и достояние татарской литературы. «Надеюсь, такие, как ты, всегда будут поддерживать связь между Уфой и Казанью», — обратился он к писателю.

«Айгиз — наш земляк, из Белорецкого района, Абзаково. Он очень близкий для меня человек», — сказал руководитель общества башкир Татарстана при Доме дружбы народов РТ Тимур Кустабаев.

Рамиля Давлетова, предприниматель из Муслюмово, занимающаяся книготорговлей, выразила уверенность, что книгу Айгиза Баймухаметова раскупят за короткое время. С новой книгой молодого автора поздравили также народный писатель Татарстана Разиль Валиев, писатели Хабир Ибрагим, Ракит Аллабирде, Нажиба Сафина и другие. Ведущим встречи стал Рафис Курбан.

Ранее в разные годы на татарском языке увидели свет книги Айгиза Баймухаметова «Калдырма, әнкәй» («Не оставляй, мама») и «Урам балалары» («Дети улиц»).