Увидела свет обновленная версия «Буинской энциклопедии»

Издана вторая, обновленная версия «Буинской энциклопедии», посвященная району, его достопримечательностям и выдающимся личностям. Книга вышла тиражом 2,5 тысячи экземпляров. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал глава правления Буинского землячества Ирек Закиров.

Гость напомнил, что впервые «Буинская энциклопедия» увидела свет в 2010 году. Тираж составил 3 тыс. экземпляров. Новая версия книги имеет 800 страниц — на 200 страниц больше, чем предыдущая.

«С годами появились новые люди, новая информация. Несколько лет назад на заседании землячества мы пришли к мнению, что энциклопедию надо обновить. Наша организация не справилась бы в одиночку, мы обратились за помощью к районным властям, а также к Институту татарской энциклопедии, которые нам оказали методическую помощь, поделились историческими данными», — рассказал Закиров, поблагодарив руководство района, а также сотрудников института за оказанную ими поддержку.

По словам руководителя землячества, работа над энциклопедией продолжалась 2,5 года. «Мы планировали закончить раньше, но решили, что надо сделать основательно. Нашей целью было дать качественную и достоверную информацию», – добавил спикер.