Увидела свет книга на русском языке об Альфие Авзаловой

Книга о жизни и творчестве легендарной татарской певицы Альфии Авзаловой увидела свет на русском языке. 18 октября она будет презентована читателю в Национальной библиотеке РТ.

«В книге три главы. Первая — это перевод мемуаров, написанных мамой еще при ее жизни. Во второй части — воспоминания коллег. Третью часть составили тексты и ноты ста песен из маминого репертуара. К книге прилагается аудиодиск с этими песнями», — рассказала о новом издании дочь певицы, президент Фонда Альфии Авзаловой Зульфия Нигметзянова.

Она напомнила, что изначально книга была издана на татарском и английском языках. «Мы выпустили ее на английском, потому что много ездим по миру, и люди спрашивали. Татары в других странах стараются обучать своих детей родному языку, но сложно добиться такого уровня, чтобы они могли читать на татарском. Поэтому о татарских личностях хотят узнавать хотя бы на английском языке», — пояснила она.

Кроме того, отдельной книгой изданы тексты и ноты самых популярных песен в исполнении Альфии Авзаловой. Сборник предлагается в качестве пособия для учащихся и преподавателей музыкальных учебных заведений, а также для исполнителей.

«Без поддержки Президента Татарстана Рустама Минниханова ничего бы не получилось. Нам очень помогли и Фонд поддержки развития культуры при Президенте РТ, и Министерство культуры республики, и мэрия Казани, а также Театр песни Салавата Фатхутдинова», — поблагодарила Зульфия Нигметзянова.

Исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова анонсировала мероприятия к предстоящему юбилею певицы.

«Наш фонд активно занимается увековечением имен наших выдающихся деятелей культуры. Тесно сотрудничаем с Фондом Альфии Авзаловой. В следующем году мы отмечаем 90-летие нашей любимой певицы. Ожидаются крупные мероприятия к этой дате. Одно из них — научно-практическая конференция», — рассказала Нурия Хашимова.

Участники пресс-конференции также рассказали о планах в будущем снять фильм об Альфие Авзаловой и издать фотоальбом с использованием личного архива певицы.