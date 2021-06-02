Увидела свет книга экс-министра образования РТ Наиля Валеева о репрессированном мулле

Министр образования и науки Татарстана в 2007–2009 годах, академик Академии наук Татарстана Наиль Валеев написал и издал книгу «Әхмәтша хәзрәт Исламшинның язмышы» («Судьба Ахматши хазрата Исламшина»).

Презентация книги прошла в Академии наук РТ. Издание основано на документах из архивов КГБ, засекреченных ранее материалах. Это документальное повествование о судьбе родного деда Наиля Валеева, который в начале 1950-х годов стал жертвой сталинских репрессий.

«Двадцать пять лет я собирал документы о дедушке. Сейчас поражаюсь: как мои земляки могли писать такие доносы, невероятную клевету? Их не пытали, расстрелом не угрожали. Просили написать доносы, и они это делали. В книге приведены имена тех, кто писал доносы, и пытавших его (деда автора — прим. Т-и) следователей», — отметил Наиль Валеев.

Допрашивать Ахматшу хазрата Исламшина начали в 1944 году. В 1920-х годах, как и другие имамы, он подписал документ о сотрудничестве с органами ОГПУ — НКВД. Без этого его лишили бы возможности вести религиозную деятельность. Несмотря на соглашение о сотрудничестве, хазрат доносов не писал. Впоследствии за это его подвергли пыткам.

«Когда мамина младшая сестра спросила, почему у него пальцы левой руки кривые, он пошутил: „Наверное, в детстве моя левая рука делала недозволенное”. На самом деле каждый его палец ломали по 10–15 раз», — рассказал автор книги.

На основании доносов двух человек, живших в Чистополе, Ахматшу хазрата Исламшина в 1950 году на десять лет отправили в лагерь в Кемеровской области. Как потом стало известно, в том же году тот же следователь пытал и писателя Аяза Гилязова.

Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов заметил, что книга читается тяжело, но для понимания истории молодежь обязана ее прочитать. «Толчком к появлению этой книги стали перестроечное время, открытие архивов КГБ. Когда открылись архивы, показалась реальность, но они снова закрылись», — констатировал Мякзюм Салахов.

Заместитель директора Института истории АН РТ имени Ш. Марджани Ильнур Миннуллин выразил уверенность, что дело Ахметши хазрата должно быть внимательно изучено историками. «Это первая ласточка, первое издание такого рода. Оно станет очень важным источником для изучения советской истории», — подчеркнул ученый.

Фото: Салават Камалетдинов.