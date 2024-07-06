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«Уверенные соискатели»: татарстанцы повысили требования к зарплате и условиям
В условиях кадрового голода татарстанские соискатели повысили свои требования, к примеру, в части зарплаты. Также они хотят получить комфортные условия на работе: ДМС, удобный график, необходимое оборудование, рассказала в интервью «Татарстан-24» президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана Светлана Ганеева.
По ее мнению, соискатели «ведут себя на рынке труда очень уверенно», а современная молодежь «очень свободолюбива» и «трудоголизмом не страдает».
«Могу вам привести пример, как рекрутер сейчас выстраивает свою работу. Из 15 согласившихся человек на собеседование приходит один. И есть даже вероятность, что он опоздает на собеседование. Этот же самый соискатель может прийти на рабочее место, а в обед выйти поесть и не вернуться», — поделилась наблюдениями Ганеева.
Специалист уверена, что проблема возникла не только из-за «пустоты» на рынке труда, но и из-за сложности для работодателя в подборе подходящего специалиста. Поэтому иногда ситуация становится парадоксальной, и работодатель не может требовать от сотрудника выполнения своих обязанностей.
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