«Уверенные соискатели»: татарстанцы повысили требования к зарплате и условиям

В условиях кадрового голода татарстанские соискатели повысили свои требования, к примеру, в части зарплаты. Также они хотят получить комфортные условия на работе: ДМС, удобный график, необходимое оборудование, рассказала в интервью «Татарстан-24» президент Ассоциации кадрового менеджмента Татарстана Светлана Ганеева.

По ее мнению, соискатели «ведут себя на рынке труда очень уверенно», а современная молодежь «очень свободолюбива» и «трудоголизмом не страдает».

«Могу вам привести пример, как рекрутер сейчас выстраивает свою работу. Из 15 согласившихся человек на собеседование приходит один. И есть даже вероятность, что он опоздает на собеседование. Этот же самый соискатель может прийти на рабочее место, а в обед выйти поесть и не вернуться», — поделилась наблюдениями Ганеева.

Специалист уверена, что проблема возникла не только из-за «пустоты» на рынке труда, но и из-за сложности для работодателя в подборе подходящего специалиста. Поэтому иногда ситуация становится парадоксальной, и работодатель не может требовать от сотрудника выполнения своих обязанностей.