Уверенность в выборе работы: Авито Работа начала собирать отзывы о работодателях

Сегодня на Авито Работе размещены около 900 тысяч актуальных вакансий со всей России. Нередко при таком большом выборе соискателю бывает непросто определиться с будущим местом работы. Теперь уверенности в поиске и принятии финального решения станет больше — текущие и бывшие сотрудники компаний, представленных на Авито Работе, поделятся своим мнением о работодателях.

Оценка компаний на платформе Авито Работа проходит по пяти критериям:

«Зарплата как в вакансиях»,

«Выплаты без задержек»,

«Переработки оплачиваются»,

«Нет штрафов»,

«Нет взносов».

Дать оценку организации по этим параметрам в специальной графе смогут только пользователи, ответившие, что когда-либо работали или сейчас работают в компании и нашли работу через Авито. Каждый отзыв модерируется и проверяется умными алгоритмами платформы.

«Авито Работа — крупнейшая цифровая платформа для трудоустройства в стране. Почти каждый четвёртый россиянин пользуется Авито для поиска работы в качестве основного сервиса[1]. Мы хорошо знаем нашу аудиторию и понимаем, чем она руководствуется при выборе работодателя. Для них важны репутация и надёжность компании, уверенность в завтрашнем дне и стремление получить лучшие финансовые условия. Однако сформировать представление о работодателе ещё “на берегу” бывает довольно сложно. Найти работу с хорошими отзывами от сотрудников компаний теперь можно на Авито Работе. Пользователи поделятся, как в их организациях оплачивается труд и соответствует ли зарплата указанной в вакансиях, и тем самым помогут соискателям принять более взвешенное решение. В свою очередь работодатели получат дополнительный стимул вести себя добросовестно со своим персоналом», — комментирует Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

После накопления работодателем трёх и более активных отзывов на платформе появятся наглядные «бегунки», сформированные на основе собранных мнений. Посмотреть отзывы можно будет на странице компании.

На наличие отзывов у организации соискателям на Авито Работе намекнёт специальный бейдж на вакансии «Есть мнения о работодателе». Также соискатели получат возможность отфильтровать вакансии компаний с отзывами и подобрать среди них наиболее подходящие для себя варианты. Четверть всех вакансий на платформе уже имеют обратную связь от текущих и бывших сотрудников компаний.

Авито Работа уделяет первостепенное внимание безопасности и прозрачности найма на платформе. Год назад сервис запустил проверку основных юридических и финансовых документов работодателей и стал присваивать благонадёжным организациям бейдж «Компания проверена». Кроме того, этим летом умные алгоритмы начали скрывать из выдачи неактивные вакансии. Появление отзывов о компаниях станет дополнительным подспорьем при выборе идеального места работы.