«Музыка отвлечет от стресса»: В Казани оркестр Росгвардии сыграл для жителей Донбасса

В санатории «Ливадия Татарстан» для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей прошел концерт военного оркестра полка Приволжского округа Росгвардии. Дирижировал оркестром заслуженный артист Татарстана майор Вадим Кравчук.

«Уважаемые гости! Мы выступаем здесь для того, чтобы поднять вам настроение. Мы надеемся отвлечь вас от переживаний. Просим вас рассаживаться поближе, чтобы мы могли видеть ваши лица», – огласили на вступительной речи к концерту.

Военные музыканты исполнили как традиционные для духового оркестра композиции, так и современные, известные всем песни.

Зрители тепло встретили выступление оркестра: в такт музыке хлопали и подпевали как взрослые, так и дети.

Фото: © Никита Алешкевич

Вход на концерт был свободным не только для гостей из Донецка и Луганска – мероприятие также смогли оценить и местные жители.

«Сейчас мы проходим лечение в санатории, и вот узнали о концерте – решили зайти. Конечно, нам очень понравилось выступление. Очень рады, что здесь и для нас, и для гостей республики проводят такие мероприятия. В такой тяжелой ситуации им сейчас необходима подобная поддержка», – ответили на вопросы журналистов местные жители Рашид и Рамиля.

Подробнее о концерте журналистам рассказал офицер управления Росгвардии по РТ, майор Александр Волков.

Фото: © Никита Алешкевич

«В рамках социальной работы, проводимой войсками нацгвардии Российской Федерации, сегодня мы организовали концерт в этом теплом, красивом и тихом месте. Уверен, что военные музыканты Росгвардии подарили зрителям новые положительные эмоции и отвлекли их от переживаний», – отметил Александр Иванович.

Росгвардия проводит такие концерты далеко не в первый и не в последний раз, отметил майор. В завершение выступления зрители поблагодарили военный оркестр громкими овациями.