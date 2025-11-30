Увеличить турпоток из стран Персидского залива в пять раз планируют в России к 2030 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия планирует значительно увеличить турпоток из арабских стран Персидского залива: с нынешних 300 тысяч человек до 1,5 млн к 2030 году. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников по итогам рабочей поездки в Катар, его слова приводит «ТАСС».

Министр отметил, что сотрудничество в сфере туризма является одним из ключевых направлений взаимодействия. По оценкам ведомства, в 2025 году ожидается рост числа туристов из аравийских монархий более чем на 20% – до примерно 370 тысяч человек.

Решетников подчеркнул, что путешественники из Персидского залива уже проявляют высокий интерес к России, оценивая ее как безопасное, гостеприимное, гастрономически привлекательное и сравнительно недорогое направление.

Он также указал на важность дальнейшей работы по упрощению платежных механизмов между странами, что, по его словам, остается критически значимым и для российских туристов в регионе, и для гостей из арабских государств в РФ.

Увеличение турпотока соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство».