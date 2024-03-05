«Увеличить градус доверия к выборам»: в Казани прошел онлайн-форум «Мой голос»

В Национальной библиотеке Татарстана прошел онлайн-форум «Мой голос», где эксперты ответили на вопросы избирателей о грядущих выборах Президента России. Они рассказали о важности кампании, информационной безопасности и институте общественного наблюдения. Стартовало мероприятие с приветственного слова Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой.

«Меня поразила заинтересованность, гражданская активность, неравнодушие и желание поделиться своими мыслями избирателей Татарстана. Важно, что встреча произошла именно сейчас, когда мы вошли в очень важный этап кампании. Выборы Президента России – это важнейшее политическое событие, которое повлияет на всю нашу дальнейшую жизнь, судьбу России и то, какие процессы и как будут развиваться в мире. На каждом лежит огромная ответственность», – заявила она.

В своем видеообращении она поблагодарила участников форума за их активную гражданскую позицию и попросила принять участие в общественном наблюдении на участках.

Модератором форума – председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев подчеркнул важность проведения подобных встреч с избирателями.

«Мы уже четвертый год проводим форум "Мой голос", где мы с экспертами обсуждаем развитие избирательной системы, вопросы легитимности и открытости кампании. Стоят две главные задачи: проинформировать наших избирателей, ответить на вопросы и пригласить их 15, 16 и 17 марта на голосование», – сказал Кондратьев.

Он пояснил, что в течение последних двух месяцев специалисты ЦИК РТ объехали почти все районы республики и собрали вопросы от избирателей, ответы на которые и дали на форуме.

Одним из экспертов на форуме стал депутат Госдумы РФ от РТ Олег Морозов. Он сообщил, что главная задача подобных встреч с избирателями – это показать им, что выборы – это та процедура, которая позволяет установить гражданам прямой контакт с властью.

«Если в глазах избирателя выборы легитимны и он уважает их результат, тогда в стране создана по-настоящему стабильная политическая система. В таком случае можно решать любые масштабные задачи. Форум "Мой голос" направлен как раз на повышение градуса доверия граждан к самой процедуре выборов и ее результата», – заявил депутат.

Он добавил, что за последние 30 лет более важной избирательной кампании, чем грядущие выборы Президента России, не было.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. На данный момент допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).