«Увеличить число операций по пересадке сердца»: какие задачи стоят в трансплантологии РТ

За неполные 10 месяцев 2021 года в Татарстане в Республиканской клинической больнице провели 23 операции по пересадке печени, 46 операций по пересадке почек и две операции по трансплантации сердца. Об этом рассказал заместитель главврача РКБ Марсель Миннуллин.

Он отметил, что в республике наблюдается поступательное движение по увеличению количества трансплантации органов, в частности почек и печени. По словам врача, за 2018 год в РТ было проведено всего три операции по пересадке печени, а уже в 2019 это число увеличилось до 13.

В прошлом году, несмотря на пандемию и коронавирусные ограничения, число операций по пересадке печени выросло до 20, а уже за первые десять месяцев текущего года врачи РКБ смогли побить и этот рекорд.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

«В республике большое количество пациентов, нуждающихся в трансплантации почек и печени. Существует лист ожидания, куда пациенты попадают после обследования, сдачи определенных анализов и установки диагноза. Сейчас у нас стоит приоритетная задача по увеличению числа операций по трансплантации сердца, а также освоению трансплантации легких и поджелудочной железы. Есть определенный вектор развития по этому направлению», – поделился врач.

Миннуллин подчеркнул, что по числу общей трансплантации, в частности печени, почек и сердца, Татарстан занимает третье место по всей стране, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. По количеству пересадок печени республика находится на ступень выше и занимает второе место после Новосибирска.

Вопросы о дальнейшем развитии трансплантационной помощи населению Татарстана сегодня обсуждались на специальном совещании, для участия в котором в республику прибыл главный трансплантолог Минздрава России, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им.акад.В.И.Шумакова Сергей Готье.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Он похвалил работу врачей республики и заявил, что доктора РКБ успешно овладели многими методиками трансплантации органов и демонстрируют хороший результат. Однако, по его словам, сейчас перед республикой стоит важнейшая задача по дальнейшему увеличению количества проводимых операций и освоению новых направлений трансплантации.

«Мы бы хотели помочь коллегам с этими вопросами. Вопрос обучения и передачи технологий мы, как ведущее учреждение, берем на себя», – отметил Готье.

При этом специалист подчеркнул, что пандемия коронавируса создала определенные сложности для работы врачей-трансплантологов.

«Коронавирус, собственно пандемия явилась таким осложняющим и тормозящим фактором для любого направления медицины, потому что любые госпитализации в стационары связаны со скоплением людей и являются эпидемически опасными. В трансплантологии есть два аспекта: первый – уберечь пациента от заражения, а второй – обследование потенциального донора на предмет его контакта с ковидом, что мы должны полностью исключить из нашей практики. Это в некоторой степени затрудняет работу», – прокомментировал врач.

Тем не менее, по словам Готье, все эти трудности решаемы, и уже в этом году России удалось выйти на такой уровень по пересадке органов, который бы был сопоставим с докоронавирусной эпохой.