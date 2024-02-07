Увеличение участников и приза: Песошину рассказали о новациях конкурса «Инновация года»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание Наблюдательного совета Инвестиционно-венчурного фонда РТ, на котором утвердили концепцию развития фонда до 2030 года, одобрили запуск республиканского конкурса для стартаперов и студентов «Инновация года» и рассмотрели ряд других вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для РТ» претерпел трансформацию, сменив название на «Инновация года». Большой упор будет сделан на усилении публичности состязания, а к числу участников добавятся корпорации.

«В 2024 году конкурс пройдет в 20-й раз. На сегодня, в связи с изменением фокуса на технологический суверенитет, созданием Платформы университетского технологического предпринимательства, также принятием стратегии научно-технологического развития РТ, объявлением Раисом РТ Рустамом Миннихановым 2024-го Годом научно-технологического развития в РТ было принято решение внести изменения», — рассказал замдиректора ИВФ РТ Руслан Ахметгалиев.

Теперь конкурс будет разбит на 5 номинаций (вместо 9 ранее): перспектива, студенческий стартап, технологическая компания, корпоративная инновация и интеллектуальная собственность. Призовой фонд по отдельным категориям вырастет до 500 тыс. рублей, финалисты будут презентовать свои проекты в формате питч-сессии экспертам отрасли.

Конкурс также будет способствовать достижениям целей и задач национального проекта «Наука и университеты». Стать участниками смогут школьники, студенты, аспиранты, научные сотрудники и технологические компании.

Также на заседании утвердили концепцию стратегического развития Инвестиционно-венчурного фонда РТ до 2030 года. Фонд планирует повысить инвестиционную активность, усилить развитие портфельных компаний и специальных проектов, а также трансформировать конкурсы и программы фонда.

«Запуск республиканского конкурса „Инновация года“ и формирование новой концепции развития ИВФ РТ реализуются в ответ на текущие запросы рынка, — сказал директор ИВФ Дамир Галиев. — Уверены, обновленные конкурсы и проекты смогут перезагрузить и дать толчок дальнейшему развитию сферы научных исследований и технологических разработок».