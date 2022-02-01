Больше посевов и субсидий: Татарстан планирует сдержать цены на «борщевой набор»

Площади посевов овощей в Татарстане в этом году будут увеличены. Планы скорректировали, чтобы избежать дефицита овощей и, как следствие, роста цен на них. Помогут аграриям и деньгами – производители получат дополнительные субсидии. Меры поддержки отрасли обсудили на заседании профильного комитета Госсовета РТ.

Меры поддержки сельскохозяйственной отрасли обсудили на заседании профильного комитета Госсовета РТ Фото: gossov.tatarstan.ru

Производители овощей получат от 25 до 40 тыс. рублей на гектар

Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков сообщил, что в прошлом году по всей России отмечался существенный рост цен на овощи.

«Начиная с июня прошлого года по всей стране был отмечен рост стоимости овощей “борщевого набора”, что по некоторым позициям значительно опережало темпы инфляции и значение предыдущих годов», – сказал докладчик.

Для стабилизации цен на овощи, в том числе на картофель, в этом году планируется увеличить площади под эти культуры на 12%, сообщил он.

Кроме того, аграриям помогут дополнительными субсидиями. «Со всеми производителями и районами такая договоренность есть. Для этого предусматриваем меры поддержки. Все аграрии, производящие картофель и овощи, получат по 25 тыс. рублей на гектар, а хозяйства, увеличившие посевные площади на 10% и более по сравнению с прошлым годом, получат субсидию в размере 40 тыс. рублей на гектар», – рассказал докладчик.

Он уточнил, что в прошлом году в Татарстане овощеводством занимались 82 производителя. Под их управлением находилось 5,9 тыс. гектаров, 70% из них сконцентрированы в шести районах Татарстана. Под картофель в 2021 году было отведено 3,8 тыс. гектаров, других овощей – 2,1 тыс. гектаров.

По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, для выравнивания цен в прошлом году проводились сельскохозяйственные ярмарки. «Продукция реализовывалась по доступным ценам – цены на ярмарках были ниже среднерозничных. В прошлом году было организовано 23 ярмарочных дня. По итогам их проведения было реализовано продукции на сумму 1,9 млрд рублей», – подчеркнул он.

Наиль Залаков сообщил, что в прошлом году по всей России отмечался существенный рост цен на овощи Фото: gossov.tatarstan.ru

«Планируем в этом году направить деньги на проектирование овощехранилищ»

По словам Залакова, обеспеченность населения основными продуктами составляет 100% и более, за исключением овощной продукции. Чтобы закрыть дефицит, частично продукты закупают и в подсобных хозяйствах. На поддержку фермеров в этом году планируют выделить 10 млн рублей на приобретение семян.

«Мы проводим работу по закупке овощей у населения. Одна из мер поддержки, которую одобрил Президент РТ, – выделение 10 млн рублей на покупку семян для частного сектора. И потом мы будем готовы в этом году через систему потребкооперации выкупать излишки овощей и заключать договоры с торговыми сетями», – заметил Залаков.

Он уточнил, что овощи у фермеров будут приобретать для продажи в магазинах. «По этому году с крупными торговыми сетями и местными понимание есть», – продолжил он.

Снизить остроту вопроса, с которым столкнулись в прошлом году, поможет развитие инфраструктуры для хранения овощей. «Планируем в этом году направить деньги на проектирование новых овощехранилищ, потому что основная проблема – обеспечить хранение овощей для поэтапной поставки в сети. Сегодня есть возможность заключать длительные контракты», – заявил замминистра.

«Планируем в этом году направить деньги на проектирование новых овощехранилищ, потому что основная проблема – обеспечить хранение овощей для поэтапной поставки в сети» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Залаков отметил, что Минсельхозпрод РТ отслеживает, насколько местная продукция представлена на полках магазинов. «Например, молоко присутствует более чем на 70% полках во всех розничных магазинах, катык – около 95%, сметана и творог – более 70%, хлебобулочная продукция – 85-95%», – констатировал он.

В целом в прошлом году сельхозпроизводители получили по федеральным и республиканским госпрограммам 17,5 млрд рублей. В этом году из бюджета РФ планируется получить сумму на уровне прошлого года.

«Татарстан получает федеральную поддержку в максимальном объеме. В первом квартале 2022 года будет доведено до получателей почти 3 млрд рублей. Это послужит хорошим подспорьем для аграриев республики перед весенне-полевыми работами», – заявил он.

«Необходимы 4,4 тыс. тонн семян кукурузы, семена сахарной свеклы и подсолнечника»

Спикер обрисовал масштабы посевов злаковых под урожай-2022: озимые зерновые культуры посеяны на площади 479 тыс. гектаров, из них 368 тыс. гектаров занимает озимая пшеница, 103 тыс. гектаров – озимая рожь, 7 тыс. гектаров – тритикале.

«Зимовка в целом идет благоприятно. Угрозы гибели озимых на значительных площадях нет» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Зимовка в целом идет благоприятно. Угрозы гибели озимых на значительных площадях нет. Возможны отдельные выпадения растений в пределах естественный гибели – 5-10%. Основная обработка почвы проведена на площади 1,8 млн гектаров, или 100% от плана», – проинформировал он.

Залаков заметил, что обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур при потребности в 317 тыс. тонн составляет 115%, или 364 тыс. тонн. Здесь оригинальные и элитные семена составляют 36%, репродукционные – 50%.

«Нам необходимо 4,4 тыс. тонн семян кукурузы, а также семена сахарной свеклы и подсолнечника. В настоящее время их завоз продолжается», – сообщил он.

Кроме того, по словам докладчика, остается в приоритете внесение минеральных удобрений, так как естественный потенциал пашни составляет лишь около 15 ц/га зерна. «Под урожай текущего года поставлена задача по внесению не менее 70 кг в действующем веществе минеральных удобрений на посевную площадь. На сегодня с учетом внесенных под озимые культуры накоплено 31,5 кг действующего вещества на гектар. Ведем активную работу с производителями и поставщиками по выполнению поставленной задачи», – поделился он.

Остается в приоритете внесение минеральных удобрений, так как естественный потенциал пашни составляет лишь около 15 ц/га зерна Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Самоходная техника будет субсидироваться только при наличии

спутниковой навигации»

Наиль Залаков сообщил, что на весенне-полевых работах планируется задействовать 11 тыс. тракторов, из них уже подготовлено 67%, а также 726 посевных комплексов (готовность 40%), 5,8 тыс. сеялок (подготовлено 69%) и 5 тыс. культиваторов (готовность 70%). Сельхозпредприятия для ремонта техники на весенне-полевые работы приобрели запчасти к ним на сумму около 1 млрд рублей, что составляет почти 57% от потребности.

Докладчик подчеркнул, что в прошлом году более активно, чем в предыдущие годы, обновлена техническая база агропромышленного комплекса республики. «На техмодернизацию из регионального бюджета было выделено 1,8 млрд рублей, что обеспечило возможность обновления более 4,8 тыс. единиц техники на сумму 13,9 млрд рублей. В результате активной модернизации технической базы сельхозформирований удалось повысить энергообеспеченность на 100 гектаров посевов за последние пять лет на 12 лошадиных сил – с 164 до 176 л. с.», – заявил он.

Представитель Минсельхозпрода уточнил, что пополнить парк техники в этом году должны не менее 250 новых тракторов, 110 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов.

На весенне-полевых работах планируется задействовать 11 тыс. тракторов, из них уже подготовлено 67% Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Более 9,7 тыс. единиц сельхозтехники оборудованы системами спутниковой навигации, контроля высева, расхода топлива. Задача – полностью оснастить электронными системами геопозиционирования еще более 3 тыс. единиц техники. Самоходная техника, приобретаемая с 2022 года, будет субсидироваться только при наличии систем спутниковой навигации», – отметил он.

Производство сельхозпродукции в 2022 году, по прогнозу, вырастет на 10%

Залаков напомнил, что на ситуацию в АПК в прошлом году повлияла аномальная жара. В итоге объем валовой продукции составил 237,2 млрд рублей, что почти на 20% ниже 2020 года в сопоставимых ценах.

При этом, по словам замминистра, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в прошлом году удалось собрать 2,3 млн тонн зерна, 1,2 млн тонн сахарной свеклы, 300 тыс. тонн масличных культур. «Посев был произведен качественными семенами: оригинальные и элитные семена – 41%, репродукционные – 44%. Обеспеченность семенами зерновых культур составила 110%», – сказал он.

Замминистра подчеркнул, что в этом году агропромышленный комплекс должен нарастить производство сельскохозяйственной продукции, министерство ожидает повышение финансовой устойчивости предприятий отрасли. «В 2022 году производство сельскохозяйственной продукции, согласно прогнозу, составит порядка 110% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года, в том числе в растениеводстве – 126%, животноводстве – 100%», – сообщил Залаков.

Марат Ахметов добавил, что в прошлом году сельское хозяйство республики «пережило очень серьезное испытание, но благодаря запасам прочности этот экзамен выдержало» Фото: gossov.tatarstan.ru

Заместитель Председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов добавил, что в прошлом году сельское хозяйство республики «пережило очень серьезное испытание, но благодаря запасам прочности этот экзамен выдержало».

«Денежная выручка оказалась почти на уровне благополучного 2020 года. И сегодня идет активная работа по подготовке к весенне-полевым работам. В прошлом году вместо 5,5 млн тонн зерна собрали около 2,5 млн тонн – это очень высокая цена вопроса, хотя затраты были одинаковые, не меньше, чем в 2020 году, и свеклы в два раза меньше собрали. В какой-то степени на перспективу отдельных бизнес-проектов это повлияет, но паники нет. Сейчас идет хорошая зимовка скота в республике, увеличены объемы производства молока, накопление минеральных удобрений идет системно», – констатировал он.

По мнению Ахметова, сельское хозяйство республики «достойно пережило прошлый год, несмотря на погоду». «Даже инвестиционная активность не упала – планируется строительство молочных комплексов, приобретение техники. А ведь каждая единица лошадиных сил – это почти миллиард рублей приобретения. Поэтому такая работа позволит сельскому хозяйству Татарстана и дальше быть устойчивым и лучшим в России», – резюмировал он.