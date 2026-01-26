Увеличение пенсий с 1 февраля: кто может рассчитывать в Татарстане

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В феврале увеличат пенсионные выплаты некоторым категориям жителей РТ. Кого это коснется – в материале «Татар-информа».

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, и имеющие инвалидность I группы

С февраля пожилые татарстанцы, которым в январе исполнилось, будут получать фиксированную часть страховой пенсии в удвоенном размере. Аналогичная мера полагается людям с инвалидностью I группы.

Стоит отметить, что такую доплату назначат лишь по одному основанию. Например, пенсионер уже имеет прибавку по причине инвалидности, но в случае наступления 80-летнего возраста размер пенсии дополнительно не увеличат.

В текущем году размер фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля. Соответственно, на эту сумму будут увеличены выплаты двум вышеназванным категориям.

Пенсионеры с иждивенцами

Пенсионеры, имеющие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, будут получать надбавку к пенсии. За каждого иждивенца дополнительно выплачивается треть от фиксированной выплаты страховой пенсии. Если их более трех, то прибавка составит не более суммы фиксированной выплаты. За иждивенцев, получающих образование очно, выплаты будут начислять до достижения ими возраста 23 лет.

Летчики и шахтеры

Также с 1 февраля вырастут пенсии у бывших пилотов и сотрудников угольной промышленности. Летчики могут получать надбавку при наличии трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Шахтеры должны не менее 25 лет в угледобывающей отрасли или строительстве шахт, но для отдельных профессий допускается и 20-летний опыт работы.

Размер надбавки для данных категорий формируется в индивидуальном порядке и зависит от стажа, условий труда и суммы страховых взносов в специальный фонд.