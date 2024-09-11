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Общество 11 сентября 2024 23:13

Увеличена составность поездов Казань – Нижний Новгород и Нижнекамск – Ижевск

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Увеличена составность пригородных поездов Казань – Нижний Новгород – Казань и Ижевск – Нижнекамск – Ижевск, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

По воскресеньям 15, 22 и 29 сентября поезда из Нижнего Новгорода в Казань и в обратном направлении будут ходить в составе шести вагонов.

По пятницам и воскресеньям c 13 сентября по 29 декабря в составе поездов сообщением Ижевск – Нижнекамск и Нижнекамск – Ижевск будет два вагона.

#Пригородные поезда
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