Увеличена составность поездов Казань – Нижний Новгород и Нижнекамск – Ижевск

Увеличена составность пригородных поездов Казань – Нижний Новгород – Казань и Ижевск – Нижнекамск – Ижевск, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

По воскресеньям 15, 22 и 29 сентября поезда из Нижнего Новгорода в Казань и в обратном направлении будут ходить в составе шести вагонов.

По пятницам и воскресеньям c 13 сентября по 29 декабря в составе поездов сообщением Ижевск – Нижнекамск и Нижнекамск – Ижевск будет два вагона.