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Увеличена составность поездов Казань – Нижний Новгород и Нижнекамск – Ижевск
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Увеличена составность пригородных поездов Казань – Нижний Новгород – Казань и Ижевск – Нижнекамск – Ижевск, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
По воскресеньям 15, 22 и 29 сентября поезда из Нижнего Новгорода в Казань и в обратном направлении будут ходить в составе шести вагонов.
По пятницам и воскресеньям c 13 сентября по 29 декабря в составе поездов сообщением Ижевск – Нижнекамск и Нижнекамск – Ижевск будет два вагона.
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