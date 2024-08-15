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Увеличена составность поездов Казань – Йошкар-Ола
Составность пригородных поездов Казань – Йошкар-Ола увеличена до двух вагонов, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
Поезд №6383 Казань – Йошкар-Ола с 21 августа по 6 октября ежедневно будет ходить в двухвагонном исполнении. «С 7 октября по 31 декабря – по пятницам, субботам и воскресеньям», – отметили в пресс-службе.
Поезд №6382 сообщением Йошкар-Ола – Казань будет курсировать ежедневно в составе двух вагонов с 22 августа по 7 октября, а с 8 октября по 31 декабря – по субботам, воскресеньям и понедельникам.
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