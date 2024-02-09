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Увеличена составность поездов из Казани в Ульяновск и из Ижевска в Нижнекамск
Увеличена составность пригородных поездов сообщением Казань — Ульяновск — Казань и Ижевск — Нижнекамск — Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Для улучшения качества обслуживания пассажиров до 11 февраля пригородный поезд №6751/6753 сообщением Казань — Ульяновск будет курсировать в двухвагонном исполнении», — говорится в сообщении.
Кроме того, с 10 по 12 февраля до двух вагонов увеличен состав электрички №6752/6754, следующей из Ульяновска в Казань.
Поезд №6749/6750 из Ижевска в Нижнекамск 16 февраля будет ходить в составе четырех вагонов, как и электричка №6751/6752 из Нижнекамска в Ижевск 10 и 17 февраля.
Кроме того, 11 и 18 февраля составность поездов №6675/6676 и 6677/6678 сообщением Ижевск — Нижнекамск — Ижевск увеличена до четырех вагонов.
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