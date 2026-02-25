«Увековечить его – наша обязанность»: «Хазинэ» открыла обновленную выставку Урманче

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Баки Урманче. Воспоминания, вышитые цветом» – так называется обновленная экспозиция в Национальной художественной галерее Татарстана «Хазинэ», которая открылась здесь к годовщине со дня рождения народного художника ТАССР и РСФСР, лауреата премии имени Тукая, живописца, скульптора, педагога.

В залах третьего этажа, параллельно выставке произведений Николая Фешина, разместились картины и скульптуры, созданные самим Баки Урманче, его современниками, а также архивно-мемориальные экспонаты, с помощью которых музейщики проиллюстрировали впервые представленные широкой публике на русском языке дневники и письма художника. В том числе о пребывании в ГУЛАГе на Соловках, где он работал художником в лагерной газете, периоде жизни в Узбекистане. Или, например, скрипка, на которой любил играть Урманче, большой семейный Коран художника старинного издания и т. д.

Обновленная выставка – итог сотрудничества 11 институций (библиотек, музеев, научных учреждений). Из 150 экспонатов около 30 – картины Урманче. Причем не только из фондов Музея ИЗО Татарстана, Музейного комплекса Казани или московского Фонда Марджани, но и из четырех частных собраний.

«Конечно, Баки Урманче по праву является основоположником профессионального национального изобразительного искусства Республики Татарстан. Меры по увековечиванию его имени, дела и работы для памяти о нем у наших детей и подрастающего поколения – наша совместная обязанность. Не будем раскрывать всех планов сейчас, но на следующий год мы будем готовить еще более масштабный проект, посвященный Баки Урманче», – сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Родился Баки Урманче 23 февраля 1897 года. В следующем, 2027 году будет отмечаться 130-летний юбилей со дня его рождения. Почетными гостями предъюбилейной выставки мастера стали Генеральный консул Венгрии в Казани Сергей Сюч и консул Генерального консульства Исламской республики Иран в Казани Мансур Хоссейни.

Масштабную выставку к 130-летию Баки Урманче, анонсировал заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Азат Абзалов, будет сопровождать воссозданный с помощью современных технологий голос художника.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Юбилей мастера, юбилей основоположника академического направления в живописи, в культуре татарского народа. Баки Урманче заслуживает обширного внимания, изучения и познания. Неспроста при создании сегодняшней выставки появились такие вещи как рукописи, обсуждался личный голос Баки Идрисовича – технологии сейчас это позволяют. И я более чем уверен, в следующем году у нас получится это сделать», – сказал Абзалов.

Голос художника, пояснила «Татар-информу» старший научный сотрудник Музея ИЗО Татарстана Айгуль Гатина, будут воссоздавать по имеющимся аудиозаписям из семейного архива художника. Такое аудиосопровождение могло бы появиться уже на нынешней выставке «Баки Урманче. Воспоминания, вышитые цветом», но его, как и решение по экспонированию в ограниченном пространстве монументальных скульптур Урманче, решили приберечь до юбилея.