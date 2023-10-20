«Увековечим тех, кто отдал за нас жизни»: Госархив РТ будет хранить данные участников СВО

Сегодня в Государственном архиве Татарстана прошло мероприятие по формированию личных фондов и передаче документов участников СВО в архив на постоянное хранение. Основная задача встречи – популяризация архивных документов.

Мероприятие началось с обзорной экскурсии, чтобы показать участникам технические и интеллектуальные возможности государственного архива.

Фото: © Альбина Шафеева

На встречу пришли жены участников СВО, им удалось увидеть ручную реставрацию документов, единый архив Республики Татарстан и познакомиться со спецификой работы с аудиовизуальным наследием республики.

«Первый раз в архиве, очень понравилось. Поразили масштабы и процесс реставрации, не ожидали такого, конечно», – поделилась жена участника СВО.

Фото: © Альбина Шафеева

Женщина рассказала, что в государственном архиве уже хранятся документы двух погибших героев СВО, которые участвовали в военной операции вместе с ее мужем.

«Архив очень нужен в такие времена, ведь мы – жены, не знаем, что будет завтра. Самое страшное для нас, это отсутствие звонков, такое было в самом начале. Страшно, когда одним звонят, а другим нет, и я попала в такое время, когда мой муж не звонил. Это было ужасно. Надеюсь, что вдовы погибших военнослужащих найдут в себе силы и отнесут материалы своих героев в архив», – призналась женщина.

Фото: © Альбина Шафеева

С приветственным словом к гостям встречи обратились Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова и руководитель филиала государственного фонда «Защитники Отечества в Татарстане» Гузель Удачина.

«Очень важно формировать архивный фонд, ведь главная задача – увековечить подвиги и деяния наших ребят, кто обеспечивает нам мирную жизнь. Поэтому мы взаимодействуем с детьми, мамами и женами героев СВО, очень надеемся на передачу личных вещей, потому что главная задача нашего фонда – заставить задуматься и придать гласности тому наследию, которое мы получили», – отметила Гузель Удачина.

Фото: © Альбина Шафеева

В своей речи Председатель Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу Гульнара Габдрахманова рассказала, что работа будет проводиться с каждой семьей индивидуально и будет назначен личный координатор, который поможет в формировании архива.

«Мы хотим, чтобы семьи героев и сами мужчины не замыкались в себе и видели, что о них помнят. Ведь то, что они делают, это действительно подвиг. Благодаря тому, что у нас в архиве есть материалы с Великой Отечественной войны, мы сейчас можем, перебирая документы, рассказать детям всю историю», – рассказала Габрахманова.

Еще одна задача акции – патриотическое воспитание молодого поколения. Организаторы считают, что новое молодежь должна узнавать о героях не только через новые технологии, но и из личных вещей, потому что это настоящий исторический материал.

Фото: © Альбина Шафеева

«Но мы живем в уникальное историческое время, да оно трагическое, но оно уникальное. Мы с вами этот путь проходим впервые, поэтому мы должны начать формировать историю», – отметила в своем выступлении Гузель Удачина.

Также на встрече выступила организатор проекта «Жены Героев» Оксана Бородина.

«Мы живем не в простое время. Женщины всегда были хранителями очага, но сегодня мы стали хранителями информации, и я уверена, что мы должны помочь нашим мужчинам передать их историю следующим поколениям. СВО — это история, и мы часть этой истории. Каждая из нас — это сильная духом женщина. Историю нужно писать сейчас, и мы должны сделать это своими руками», – подчеркнула Бородина.

Фото: © Альбина Шафеева

В завершение встречи презентовали портал архивного дела «Истэлек» и подписание трехстороннего соглашения между ГБУ «Государственный архив Республики Татарстан», Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу и филиалом государственного фонда «Защитники Отечества».

Материал подготовлен Альбиной Шафеевой