С апреля татарстанцы начнут получать электронные уведомления о штрафах ГИБДД

С апреля жители Татарстана начнут получать уведомления о полученных штрафах от ГИБДД через госуслуги РТ. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин на брифинге в Казани.

«Интеграция базы данных ГИБДД РТ и базы данных ГИБДД РФ произведена. Портал госуслуг РТ получает сегодня сведения о штрафах. Чтобы их проверить, нужно зайти в мобильное приложение или на сайт портала госуслуг. Штраф там появится, его можно оплатить, в том числе и с 50% скидкой», — сказал он.

Сейчас штрафы ГИБДД приходят, люди могут их оплатить, но информацию о новых штрафах пока нужно проверять вручную. Уведомления будут приходить с апреля.

«Вторая часть — это уведомления о том, что поступил штраф. Эту работу до конца марта мы планируем завершить, чтобы был полноценный сервис и люди своевременно получали уведомления о наличии штрафов», — подчеркнул Начвин.