Число должников по имущественному налогу в Татарстане уменьшилось на 270 тысяч человек

В Татарстане количество должников по имущественному налогу за первую половину 2022 года снизилось на 270 тыс. человек. Общая сумма задолженности за первые шесть месяцев уменьшилась на 757 млн рублей или на 28%, сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на совещании в доме правительства под председательством Президента РТ.

«Такая динамика последнее время у нас носит устойчивый характер», – подчеркнул Сафиуллин.

По данным УФНС, с начала 2021 года сумма задолженности должников по имущественному налогу в республике снизилась на 908 млн рублей, а количество должников – на 425 тыс. человек.

В этом году уведомления об уплате имущественного налога за 2021 год получат 2,2 млн жителей Татарстана. По предварительным данным, общая сумма поступлений составит 8,7 млрд рублей. По словам Сафиуллина, управление уже проводит подготовительную кампанию по расчетам налогов на имущество физических лиц за прошлый год. Расчетная сумма по имущественному налогу в этом году на 600 млн рублей превысит прошлогоднюю.

«Задача по имущественным налогам остается прежней – полное и своевременное их поступление в бюджет», – заключил спикер.