Уведомление на Госуслугах напомнило челнинцу о 800 тыс. долга перед детьми

Как сообщают в республиканском Управлении судебных приставов, челнинец задолжал своим детям 824 тысяч рублей алиментов. О том, что за взыскание крупной суммы долга взялись судебные приставы он знал, однако мер к выплате не принимал.

Тогда специалисты направили мужчине постановление одновременно с предупреждением о последствиях неуплаты долга в личный кабинет портала Госуслуг. Как только мужчина получил письмо, он явился в отделение к приставу и выплатил долг в полном размере.

Кроме этого, мужчина официально устроился на работу и теперь алименты из его заработной платы удерживаются ежемесячно под контролем судебного пристава.