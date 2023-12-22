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Уведомление на Госуслугах напомнило челнинцу о 800 тыс. долга перед детьми
Как сообщают в республиканском Управлении судебных приставов, челнинец задолжал своим детям 824 тысяч рублей алиментов. О том, что за взыскание крупной суммы долга взялись судебные приставы он знал, однако мер к выплате не принимал.
Тогда специалисты направили мужчине постановление одновременно с предупреждением о последствиях неуплаты долга в личный кабинет портала Госуслуг. Как только мужчина получил письмо, он явился в отделение к приставу и выплатил долг в полном размере.
Кроме этого, мужчина официально устроился на работу и теперь алименты из его заработной платы удерживаются ежемесячно под контролем судебного пристава.
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