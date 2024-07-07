Уважение и взаимовыручка: завершается финал конкурса «Это у нас семейное»

Фото: АНО «Россия — страна возможностей»

Сегодня в Москве проходит заключительный оценочный день финала конкурса «Это у нас семейное». В последнем раунде соревнований команды продемонстрировали качества, необходимые для благополучия семьи: уважение, доверие, взаимопонимание, поддержку, сообщают организаторы конкурса.

Участниками финала стали 300 команд, в том числе шесть семей из Татарстана. По итогам двух соревновательных дней будут объявлены 30 команд-победителей, которые выполнили задания с лучшими результатами. Их имена будут объявлены на торжественной церемонии в День семьи, любви и верности 8 июля.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила, что для оценки финалистов была разработана специальная методика, рассчитанная на характеристики, названные россиянами главными семейными ценностями.

«Оценить работу семейной команды — непростая задача, ведь в соревнованиях принимают участие и родители, и дети, и бабушки с дедушками, разумеется, у них разная скорость и разные навыки. Специально к финалу была разработана методология оценки, в которой главный акцент сделан на критериях, влияющих на благополучие семьи — это взаимопонимание, поддержка и взаимовыручка, уважение, доверие, ответственное отношение к жизни», — объяснила она.

В течение двух дней участники выполнили 11 заданий. Ситуации, в которые их ставили, возникают в каждой семье и требуют выработки коллективного решения. Взаимодействие, которое они при этом проявляли, стало основным критерием оценки.

«Мы подготовили для наших участников такие задания, решение которых неочевидны и требуют обсуждений и компромиссов. Эксперты с психологическим образованием, обученные по специальной методике, смотрели, как команды совместно преодолевают трудности, заботятся друг о друге, насколько сильна в них эмоциональная связь, могут ли они договариваться без упреков», — поделилась Ачкасова.

Победители будут определены по сумме баллов, полученных за выполнение заданий. Тридцатка лучших команд станет победителями конкурса и получит по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а все 300 финалистов отправятся в семейное путешествие.

Конкурс «Это у нас семейное» организован АНО «Россия — страна возможностей». В финал вышли 300 семейных команд из 83 субъектов Федерации (одна семья представляет Казахстан). Победители будут объявлены 8 июля — в День семьи, любви и верности.