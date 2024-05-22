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«Уважение и любовь»: какие рецепты счастья дали семьи на фестивале «Эхо веков»
Икону Николая Чудотворца, 200-летнее платье прабабушки, гармонь-тальянку и многие другие семейные реликвии представили сегодня участники финала фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» в Татарском академическом театре им. Г. Камала в Казани. Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал, что с таких семей нужно брать пример.
«Эти семьи служат примером для нас»
В фестивале «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» в этом году приняли участие 157 семей, а это более 3,5 тыс. человек из городов и районов Татарстана. И, конечно же, он особенный, ведь проходил в Год семьи, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Лучшие семьи участвовали в конкурсах на трех уровнях: на муниципальном, зональном и республиканском. В финале оказались семья Артемьевых из Лаишевского района, семья Гаязовых из Балтасинского района, семья Гиниатуллиных из Авиастроительного района Казани, семья Каримовых из Черемшанского района, семья Кашаповых из Менделеевского района и семья Тимариных из Тетюшского района.
Именно эти большие и дружные семьи встречали гостей фестиваля в холле театра. Они показали свои генеалогические древа, предметы обихода, которые передавались из поколения в поколение, а также угощали блюдами, которые сами приготовили. Позже семьи презентовали свои родословные на сцене и выступили с концертными номерами.
Генеалогическое древо семья Гаязовых собирала 15 лет
Каждая семья интересна по-своему. Семейная история Гаязовых из Балтасинского района насчитывает 13 поколений. В этой семье сохранились воспоминания об одном из родоначальников рода – Тукае (Такашке), жившем еще в XVII – начале XVIII века. Их предки занимались пчеловодством, и этим делом представители династии занимаются уже на протяжении 400 лет. В семье были не только труженики сельского хозяйства, но и плотники, строители, торговцы.
Династию Гаязовых на конкурсе представили супруги Шаукат Гарафутдинович и Гульсина Харисовна.
«Мы предоставляем родословную до 13-го поколения. Наше генеалогическое древо я начал составлять более 15 лет назад, собирал разные документы. Для этого научился читать по-арабски и переводить на татарский язык. В нашей родословной более 500 человек. Нашим семейным национальным блюдом является губадия, а реликвиями – гармонь-тальянка и инвентарь пчеловода», – сообщил Шаукат Гаязов.
Самому старшему представителю семьи 89 лет. Это мама Шауката Гаязова – Мунира Фаттаховна. Она проработала всю жизнь учительницей, воспитала восемь детей. Сейчас у женщины есть 21 внук и 25 правнуков. Сам Шаукат Гаязов работает в автошколе и говорит, что главная семейная ценность – любовь и уважение друг к другу. На сегодняшнем конкурсе выступили 47 представителей семьи Гаязовых в национальных костюмах.
Старинное платье и икона Николая Чудотворца
Семья Артемьевых из Лаишевского района на протяжении 200 лет из поколения в поколение бережно передает по наследству платье, которое носила еще прапрапрабабушка Евдокия. Еще семья хранит старинную икону Николая Чудотворца.
«Я – Елена Артемьева, прапраправнучка Артемия Ефсеевича 1736 года рождения. Он родился в селе Тарлыши нынешнего Лаишевского района и прожил долгую жизнь – 70 лет, после себя оставил многочисленных потомков», – рассказала «Татар-информу» представительница семьи Артемьевых.
Спикер отметила, что старинное платье передается по наследству по женской линии.
«Евдокия – первая жена моего прадеда Михаила Андреевича», – уточнила Елена.
На сегодняшний праздник в легендарном платье коричневого цвета пришла племянница Елены – Ирина Арьемьева. Всего в мероприятии приняли участие 20 представителей этой семьи.
Другой семейной реликвии – иконе Николая Чудотворца около 150 лет. Изображение выполнено в сложной технике на деревянной основе. Семья считает, что икона приносит удачу и служит оберегом.
«Наши предки были церковными крестьянами. Сегодня в России отмечают День Николая Чудотворца, я и сама родилась в этот день», – говорит Артемьева.
Коллекция из 18 самоваров и мастер-класс по приготовлению талкыш калеве
Семья Гиниатуллиных из Авиастроительного района Казани собрала уникальную коллекцию из 18 старинных самоваров. Самый древний самовар 1896 года. Также семья готовит вкуснейшее лакомство – талкыш калеве по рецепту бабушки.
«На конкурсе мы представляем город Казань, выступаем в составе шести человек: моя мама, два сына, супруг Рустем и я. Самое ценное для нас – наши предки. Когда готовились к конкурсу, мы изучали 8 поколений нашей семьи. Благодаря архивным документам нашли еще два поколения. Самый дальний наш предок – Мустаким Масагутов. Наши предки – простые люди, земледельцы. Среди них были портные, колхозники, сапожники, плотники. Мы гордимся их трудолюбием», – сообщила Гулия Гиниатуллина.
Спикер работает заместителем директора в 33-й казанской гимназии. Она любит готовить татарские национальные блюда, увлекается коллекционированием и реставрированием самоваров.
«По рассказам моей бабушки, во время войны наши предки остались живы благодаря самовару, потому что в самое голодное время пили чай», – сказала Гиниатуллина.
Семья ежегодно отмечает национальный праздник Сабантуй, любит путешествовать, а в свободное время собирается за большим столом. На сегодняшнем конкурсе Гиниатуллина показала мастер-класс по приготовлению талкыш калеве и угостила сладостями юных гостей фестиваля.
«Эти семьи служат примером для нас»
«Это прекрасный, очень красивый праздник. Без нашей истории у нас нет будущего. Сегодня мы увидели прекрасные семьи, которые служат примером для всех нас», – сказал, приветствуя участников фестиваля, Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Он поблагодарил организатора конкурса – Госкомитет РТ по архивному делу и всех участников.
«Мы и дальше будем опираться на наши семенные ценности», – подчеркнул Минниханов.
По итогам VI Республиканского фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» первое место заняла семья Гаязовых, второе – семья Кашаповых и третье – семья Тимариных.
В 2024 году организаторы ввели новые номинации. Звания «Трудовая династия» удостоена семья Гиниатуллиных, за «Поддержку семейных традиций» наградили семью Артемьевых, а «Семьей мира» стала семья Каримовых.
За первое место семья получила премию в размере 200 тыс. рублей, за второе – 170 тыс., а за третье – 150 тыс. рублей. Победители специальных номинаций получили по 100 тыс. рублей.
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