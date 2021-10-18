«Уважайте себя, историю и свой язык»: 5 шагов, как записаться татарином

В России 15 октября стартовала перепись населения. В эти дни к каждому из нас придет переписчик и занесет наши данные в свой планшет. Но удобнее заполнить переписной лист самому на портале Госуслуг. Как обойти подводные камни во время переписи?

В течение месяца к каждому из нас придет переписчик и занесет наши данные в свой планшет

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Главная фишка переписи-2020

Это возможность принять участие через интернет, а также проверить, как вас записал переписчик, который придет к вам домой в любом случае. Если он вдруг сделает это неправильно, вы сможете самостоятельно поправить данные – для этого достаточно иметь компьютер/смартфон, выход в интернет и стандартную (не обязательно подтвержденную) учетную запись на портале Госуслуг.

Зарегистрировать стандартную учетную запись можно в любой момент, визит в МФЦ для этого не нужен.

Заполнение электронного переписного листа займет 20-25 минут. Для удобства пользователям будет доступна функция «предзаполнения», когда часть информации не нужно вбивать вручную: система автоматически предложит ее из профиля человека (например, дату рождения). ВНИМАНИЕ: графа «Национальность» заполняется вручную.

Вы не ограничены во времени, можете сохранять промежуточные результаты и возвращаться к заполнению снова. После завершения заполнения на вашу почту придет QR-код, подтверждающий ваше участие.

«Если домой пришел переписчик, а я уже заполнил анкету на сайте?»

В таком случае вы должны убедиться, что все ваши домочадцы прошли перепись, и показать переписчику QR-код.

Какие «знаки опознавания» должны быть у переписчика?

Удостоверение, подписанное руководителем Росстата, паспорт, фирменные шарф, жилет, сумка с символикой переписи и планшетный компьютер.

У переписчика должны быть удостоверение, подписанное руководителем Росстата, паспорт, фирменные шарф, жилет, сумка с символикой переписи и планшетный компьютер Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Нужно ли предъявлять переписчику свои документы?

Нет. Это один из принципов переписи – все ответы записываются только с ваших слов.

Почему важно записаться татарином/татаркой

Если коротко, тем самым вы спасаете наши язык, культуру и традиции. Если перепись населения покажет нашу малочисленность, мы лишимся государственной поддержки национальных школ, подготовки и издания учебников и литературы, наших традиционных праздников, молитвенных мест и многого другого.

«Что делать, если я из смешанной семьи?»

Исходить из собственного национального самоощущения. Если всё татарское – речь, песни, одежда, еда, праздники и т. д. – задевает струны души, смело пишите: «татарин/татарка».

«А что если я ощущаю себя татарином, но не знаю татарский язык? Какой язык мне указать в качестве родного?»

Абсолютно неважно, сколько слов на татарском вы знаете. Родной язык – это тот язык, который вы СЧИТАЕТЕ РОДНЫМ, независимо от того, насколько вы его знаете и как часто используете. Знаете на татарском только «исәнмесез»? Говорили на нем только в раннем детстве? Разговариваете с сильным акцентом? Ничто из этого не может помешать вам считать татарский язык родным.

Родной язык – это тот язык, который вы считаете родным, независимо от того, насколько вы его знаете и как часто используете Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Как будут участвовать в переписи мои дети?»

Всю информацию о ваших детях до 14 лет предоставляете вы. Как их записать? Конечно, как и себя – татарами с родным татарским языком.

Почему не стоит увлекаться субэтносами

Некоторые татары любят подчеркнуть свою причастность к субэтносам. На самом деле здорово, что у нас есть свои особенности и что никто не запрещает нам разговаривать на своем диалекте. Но того, что нас связывает, гораздо больше. Весь мир знает нас как татар – не стоит отчуждать себя от большой татарской семьи.

Куда обращаться в случае нарушений

Во Всемирный конгресс татар. Телефоны: +7 (843) 236-59-16, 299-77-17; 236-49-60. Электронная почта: tatar-congress@mail.ru. Специалисты конгресса передадут ваше сообщение в коллегию адвокатов Sergis, с которой у ВКТ заключен договор юридического обслуживания.

Когда можно будет узнать результаты переписи?

Предварительные итоги переписи будут опубликованы до 31 мая 2022 года, окончательные – до 31 декабря 2022 года.

Итак, чтобы переписаться самостоятельно, сделайте:

Шаг 1

Зайдите в личный кабинет на Gosuslugi.ru с компьютера или смартфона.

Шаг 2

Выберите услугу «Пройти перепись населения».

Шаг 3

Заполните переписные листы. Самый важный из них — Л1, именно он содержит вопросы, связанные с национальностью.

Нигде не сокращайте свой ответ. Например, писать «тат.» не надо, пишите только «татарин», «татарка» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Шаг 4

В пункте 13 «Какими иными языками вы владеете?» (имеется в виду — помимо русского) первым языком укажите: «ТАТАРСКИЙ». Рядом (в подпункте 11.1) отметьте, что используете его в повседневной жизни.

В пункте 14 «Ваш родной язык» укажите: «ТАТАРСКИЙ».

Еще раз: НЕВАЖНО, СКОЛЬКО СЛОВ НА ТАТАРСКОМ ВЫ ЗНАЕТЕ! Родной язык — это тот язык, который вы СЧИТАЕТЕ РОДНЫМ.

В пункте 16 «Ваша национальная принадлежность» укажите: «ТАТАРИН/ТАТАРКА».

Нигде не сокращайте свой ответ. Например, писать «тат.» не надо, пишите только «татарин», «татарка», «татарский»!

Шаг 5

Нажмите кнопку «Завершить». Готово!

Туганнар! Перепись — это важное событие для татар. За право быть единым народом, за право иметь свою республику мы заплатили огромную цену. Не разрывайте связь со своим народом, не дайте ему исчезнуть. Уважайте себя, свою историю, своих родителей и свой язык!

Milliard.tatar